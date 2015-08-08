'Çocuklar tablet tatili değil, deniz tatili yapmalı'

Deniz ve güneşin çocukların sosyalleşmesini sağlamasının yanı sıra bedensel gelişimi açısından çok önemli yararları bulunuyor. Medical Park Göztepe Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman, ailelere tablet tatili yerine çocuklarını; deniz, kum ve güneşle buluşturmaları önerisinde bulundu.
Serda Kıvılcım’ın Bugün’de yer alan haberine göre, Akman’ın tavsiyeleri şöyle:
Boyları kısalıyor, kilo alıyorlar
- Eski dönemlerin yaz tatilleri deniz, güneş, kum, bağ-bahçe, oyun olarak akla gelirken, günümüzde deniz ve güneşten faydalanabilen çocuklar oransal olarak azalmaya başladı. En temel sebepler ise tatillerin ekonomik yükü ve çalışan anne- babaların çocuklarının televizyon ve bilgisayarla vakit geçirmesi.
- Akıllı telefonlar, tablet ve bilgisayar başında zamanını harcayan çocuklar bir yandan hızla kilo alırken, hareketsiz kalmaları sebebiyle kısa boylu olmaktadırlar.
Doğal D vitamini: Güneş
- Güneşin çocuklar için faydaları vardır. Güneş vücuda değdiğinde cilt altı yağ dokusunda D vitaminine temel oluşturan kolekalsiferolü aktive eder. Kolekalsiferol ise çeşitli enzimatik işlemlerden sonra D vitamine dönüşür. D vitamini böbrek ve bağırsaklardan kalsiyum emilini uyarır. Kemiklerde kalsiyum tutulumu daha fazla olur. Ayrıca uyku sırasında salınan büyüme hormonu da devreye girince çocuklarımızda beklediğimiz büyüme en güzel şekli ile meydana gelir. Çocuklarımıza bu sebeple “Yemek, güneş, uyku” sloganı bu bilgilerle anlatılmalı, hatırlatılmalı ve bu sloganla birlikte onların bol bol oyun oynamaları ve hareket etmeleri teşvik edilmeli.
İsiliğin ilacı deniz
- Deniz, içerdiği maddelerle birçok hastalığa şifadır.
- Deniz suyunun en etkili özelliği; yaraları, alerjik reaksiyonların yol açtığı izleri, bez kullanan bebeklerde oluşan isilikleri ve tahriş olan bölgeleri tedavi etmesidir.
- Cilt bozukluğu hastalıklarına da iyi gelir. Egzama, atopik dermatit, sedef ve rosacea gibi cilt hastalıkları için deniz suyunun çok büyük
yararı vardır.
- Vücut toksinlerinden ve zehirli maddelerden arındırmaya yardımcı olmasının yanında, hücre yenilenmesine de katkıda bulunur. Ölü hücrelerin yok olmasına, bağışıklık sistemin güçlenmesine, kandaki oksijen miktarın artmasına, yardımcı olur.
- Vücut direncini artırır ve bedeni koruma altına alır. Saçların kepeklenmesini ve yağlanmasını önler.
- Tuzlu su sinüslerin temizlenmesini sağlar, burun tıkanıklığının düzelmesine yardımcı olur.
Tüm kasları çalıştırır
- Çocuklar deniz kenarında oyun oynarken, aynı zamanda yüzmeye de teşvik edilmelidir. Çünkü yüzme, çocukların tüm kaslarının ahenkle hareket etmesini sağlarken, kol ve göğüs kaslarını canlandırır. Gelişme çağında olan çocukların kaslarının hareket etmesi, hem gelişimlerine önemli bir katkı sağlar hem de çocuklara kuvvet ve zindelik kazandırır.
- Yüzme yeteneği çocuğun gelişiminde etkili olur. Bağımsızlığı ve özgüveni geliştirir. Suyun içinde çocuklar değişik duyu ve hareket tecrübeleri edinebilirler. Basınç duygusunu, karşı kuvveti ve kaldırma kuvvetini tecrübe ederler. Su cilt dokusuna masaj yapar ve denge hissini geliştirir. Bununla beraber çocuklar değişik duyularla vücut bilincini geliştirirler.
Kumsalda oynasın
- Sürekli denizde yüzemeyen küçük yaştaki çocuklar için kumsallar ideal sağlıklı oyun alanlarıdır.
- Güneşin yararlarının yanı sıra deniz kumunun da çocuklar üzerinde olumlu etkileri vardır.
- Islak deniz kumunda yapılan yürüyüşler, kan damarlarının genişlemesine ve kanın yukarı doğru pompalanmasını sağlayarak kan akışını artırır.
- Kumda yürümek asfalt ya da yolda yürümekten daha fazla kalori harcamaya ve bacak kaslarının kuvvetlenmesine yol açar.