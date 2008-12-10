Çocuklar ‘Superman’e özeniyor

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Işık Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, ebeveynlerin kolaycılığa kaçarak çocuklarını televizyon ya da internete mahkûm ettiklerini söylüyor. Doç. Işık, bu durumun sosyal olmayan, yalnızlığa itilmiş, toplumla iletişim kuramayan, zekâ düzeyi gerileyen insanların yetişmesine sebep olduğunu belirtiyor. Aynı araştırmaya göre 6-12 yaş grubundaki çocukların yüzde 58,4'ü ise Süpermen ve Örümcek Adam gibi televizyon kahramanlarının yerinde olmak istiyor.Çocuklar, günde en az 3 saat televizyon izliyor. Televizyonun en çok izlendiği zaman dilimlerini ise 09.00-12.00 ile 18.00-21.00 saatleri oluşturuyor. Erkek çocuklar, kızlardan daha fazla süreyi televizyon karşısında geçiriyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Işık, çalışan anne ve babaların olduğu ailelerde, aile bireylerinin tek ortak noktalarının ve bir araya geldikleri zamanın 10 dakika süren akşam yemekleri olduğunu ifade ediyor. Eve yorgun gelen anne ve babanın yemek sonrası çocuklarıyla ilgilenmediğine dikkat çeken Işık, 10 dakika yemekte bir araya gelindikten sonra anne ev işlerini baba da yorgunluğunu bahane ederek televizyon karşısına geçip, çocuklarını bilmeden de olsa sosyal hayatın dışına ittiklerine dikkat çekti.Bu duruma maruz kalan çocuğun diğer odadaki televizyonda istediği programları seyrettiğini ya da interneti kendisine yakın bularak zamanını burada geçirdiğini belirten Işık, bu durumun ise sosyal olmayan, yalnızlığa itilmiş, toplumla iletişim kuramayan, zeka düzeyi gerileyen, hayatı farklı kültürlerden aldığı bilgiler ışığında yaşayan insanların yetişmesine neden olduğunu söyledi.Doç. Dr. Metin Işık, dünya ülkelerinde televizyon ve çocuklara etkisi ile ilgili birçok araştırmanın yapıldığına ve genelde aynı sonuçların çıktığına işaret ederek şu bilgileri veriyor: "Amerika'da kısa zaman önce yapılan bir araştırmada; 18 yaşına kadar televizyon izleyen bir kişi, izlediği çizgi film, dizi film, sinemalarda 32 bin cinayet sahnesi görüyor. 40 bin cinayete teşebbüs sahnesi izliyor. Çocukların liseyi bitirene kadar olan hayatlarındaki aktivitelerden uyku birinci, televizyon ikinci ve okul üçüncü sırada geliyor."Özel Yılmaz Akansu Koleji Rehberlik Uzmanı Tamer Sural ise okullarında eğitim alan öğrencilerin, profesör gibi üst düzey görevi bulunan bazı velilerinin kış aylarında evde televizyon bulundurmadığına işaret ediyor. Tamer Sural, bu velilerin çocuklarına televizyon seyrettirmek yerine, onların yaşlarına uygun oyun, belgesel gibi CD ve VCD'ler seyrettirdiğini hatırlatıyor. Sural, takibe aldıkları bu öğrencilerin arkadaşlarına göre daha verimli ve zeki olduklarına dikkat çekiyor. Bu ailelerin, yaz aylarında çocukların televizyon seyretmesine kontrollü olarak müsaade ettiklerini de sözlerine ekliyor.Araştırma 6-12 yaş ilköğretim öğrencisi ile yüz yüze yapıldı.Araştırmaya 500 kız 500 erkek öğrenci katıldı.Çocukların yüzde 58,4'ü Süpermen, Örümcek Adam ve Selena olmak istiyor.Araştırma sonuçlarına göre her evde artık 2 TV var.Çocuklar en az 3 saat televizyon izliyor.TV en çok 09.00-12.00 ile 18.00-21.00 arasında izleniyor.Erkek çocuklar, kızlardan daha fazla TV izliyor.Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mustuk ve Filiz Üstünel çiftinin çocukları Ferhat (11), bir televizyon kanalında seyrettiği diziden etkilenerek kendini sihirbaz sanıyor. Kendisinin gizli güçlerinin olduğunu düşünen Ferhat, sürekli yerde yatmak istiyor. Çocuğun televizyon dizisindeki kahramanın sözlerini tekrarladığını ve 2,5 aydan beri okula da gidemediğini söyleyen anne Filiz Üstünel, "Oğlum o etkilendiği diziyi bulmasın diye televizyon izlemiyoruz. Hatta televizyonun üstünü örttük; fakat oğlum düzelmedi.'' dedi.Baba Mustuk Üstünel ise oğluna Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından verilen raporda, "Nedeni bilinmeyen psikotik atak'' teşhisi konulduğunu söyledi. Üstünel, "Oğlumu dışarı çıkaramıyorum. Eve misafir kabul edemiyoruz. Gelen ailelerin çocukları korkuyor. Oğlum şu an evde, ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.