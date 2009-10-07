Çocuklar şiddet, taciz ve tecavüz mağduru

Sanayileşmiş ülkelerde kız ve erkek çocukların yüzde 5 ila 10'unun cinsel tecavüz kurbanı oldukları bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan çocuk raporuna göre, kız çocuklarının yüzde 5-10'u, erkek çocuklarının da yüzde 5 kadarı, çocukluk döneminde tecavüze uğruyor. Bunların 3 katı kadar çocuk da bir şekilde cinsel taciz görüyor.

Sanayileşmiş ülkelerde her yıl çocukların yüzde 4'ünün bedenen kötü muamele gördüğü de belirtilen rapora göre, 10 çocuktan 1'i de aileleri veya vasileri tarafından ya ihmal ediliyor veya ruhen kötü muamele görüyor.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 20. yılı dolayısıyla hazırlanan raporda, dünyada genel olarak şiddet, sömürü ve kötü muameleye maruz kalan çocukların sayısı şaşırtıcı derecede yüksek. Buna göre, 3 çocuktan 2'si fiziki ceza görüyor. 500 milyonla 1.5 milyar arasında çocuk her yıl şiddete maruz kalıyor.

Dünyada cezaevlerindeki çocukların yarıdan fazlasının mahkemeye bile çıkarılmadığına işaret edilen raporda, 5 ila 14 yaşlarındaki 150 milyondan fazla çocuğun çalıştırıldığına işaret edildi.

Çoğu Güney Asya'da olmak üzere 51 milyona yakın çocuğun nüfus kaydı bile bulunmadığı vurgulanan rapora göre, bu durumdaki çocuklar cinsel istismar ve sömürü tehlikesine fazlasıyla açık bulunuyor.

Son olarak, 1 milyardan fazla çocuk silahlı çatışmalara sahne olan bölgelerde yaşıyor. 250 binden fazla çocuğun eline, silahlı gruplar tarafından silah tutuşturulmuş bulunuyor.