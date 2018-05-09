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Çocuklar servis sürücülerinin hatalarını yazdı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, öğrencilerin, servis araçlarındaki sürücülerin hatalarıyla ilgili aldığı notları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Özellikle servis şoförleri durumumuz iyi değil

09 Mayıs 2018 20:05

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, öğrencilerin, servis araçlarındaki sürücülerin hatalarıyla ilgili aldığı notları sosyal medya hesabında paylaşarak, \"Özellikle servis şoförleri durumumuz iyi değil. Çocuklarımız iz peşinde, gözümüz üstünüzde\" diye yazdı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü\'nün Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, ortaokul öğrencileri, trafik polisleri ile birlikte denetimlere katılarak, broşür dağıttı. Okul servislerindeki bazı öğrenciler ise servis sürücülerinin hatalarını dakika dakika not alarak polise bildirdi. Öğrenciler, servis sürücülerinin hatalarıyla ilgili, \'Emniyet kemeri takmadı\', \'Araçta sigara içti\', \'Serviste ayakta 2 kişi taşıdı\', \'Yol boyunca telefonla konuştu\', \'Araç kullanırken telefonla mesajlaştı\' notlarını ve araçların plakalarını yazarak Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim etti.
Öğrencilerin denetimlerde gördükleri eksiklikleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, \"Henüz dedektiflerimiz için özel denetim formlarımızı yetiştiremedik. Olsun, çocuklar bizim dilimizden yazıyorlar. Özellikle servis şoförleri durumumuz iyi değil. Çocuklarımız iz peşinde, gözümüz üstünüzde\" ifadelerini kullandı.

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