Çocuklar sağlıklı eğitime kavuştu

TOÇEV ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Show TV’nin hayata geçirdiği ‘Yaşasın Okulumuz’ kampanyası kapsamında bugüne kadar 200 okul onarıldı.



Eğitime elverişli olmayan köy okullarını yenilemek üzere TOÇEV ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Show TV'nin hayata geçirdiği 'Yaşasın Okulumuz' kampanyası kapsamında bugüne kadar 200 okul onarılırken, 16 bin 500 öğrenciye de sağlıklı ve daha iyi koşullarda eğitim olanağı sağlandığı bildirildi. Onarılan okullar için 57 bin metrekarenin üzerinde seramik kullanılırken, 30 bin 800 kilo da boya tüketildi.



'Yüzüm Umuttur' adını taşıyan fotoğraf projesi, onarılmamış köy okullarında öğrenim gören çocukların hayallerini, Türkiye'nin ünlü objektiflerinin çektiği fotoğraflar aracılığı ile geniş kitlelere taşımayı hedefliyor. Bennu Gerede, Nihat Odabaşı, Okan Bayülgen, Serdar Bilgili, Tahsin Aydoğmuş ve Tamer Yılmaz'ın objektifleri ile destek verdiği 'Yüzüm Umuttur' projesi kapsamında çekilen fotoğraflar 22 Nisan – 22 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul Taksim Meydanı'nda sergilenecek.



Serginin küratörü Zekai Demir, fotoğraf panolarının 150x210 cm. olduğunu belirterek, serginin açık alanda bu boyutta gerçekleşen ilk çalışma olacağına dikkat çekti. Fotoğraflar 21 Mayıs'ta düzenlenecek galada satışa çıkarılacak ve elde edilen gelir de yine proje kapsamında köy okullarının onarımına aktarılacak.



Eğitime elverişli olmayan köy okullarını yenilemek üzere TOÇEV ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Show TV'nin hayata geçirdiği ve Samsung'un destek verdiği'Yaşasın Okulumuz' kampanyası kapsamında bugüne kadar 200 okul onarılırken, 16 bin 500 öğrenciye de sağlıklı ve daha iyi koşullarda eğitim olanağı sağlandığı bildirildi. Onarılan okullar için 57 bin metrekarenin üzerinde seramik kullanılırken, 30 bin 800 kilo da boya tüketildi.



Yaşasın Okulumuz projesi, aralarında Okan Bayülgen, Serdar Bilgili, Nihat Odabaşı gibi Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçılarının da bulunduğu 'Yüzüm Umuttur' adını taşıyan fotoğraf projesi ile yeni bir boyuta taşındı.



'Yüzüm Umuttur' projesi, onarılmamış köy okullarında öğrenim gören çocukların hayallerini, Türkiye'nin ünlü objektiflerinin çektiği fotoğraflar aracılığı ile geniş kitlelere taşımayı hedefliyor. Bennu Gerede, Nihat Odabaşı, Okan Bayülgen, Serdar Bilgili, Tahsin Aydoğmuş ve Tamer Yılmaz'ın objektifleri ile destek verdiği 'Yüzüm Umuttur' projesi kapsamında çekilen fotoğraflar 22 Nisan –22 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul Taksim Meydanı'nda sergilenecek. Serginin küratörü Zekai Demir, fotoğraf panolarının 150x210 cm. olduğunu belirterek, serginin açık alanda bu boyutta gerçekleşen ilk çalışma olacağına dikkat çekti. Fotoğraflar 21 Mayıs'ta düzenlenecek galada satışa çıkarılacak ve elde edilen gelir de yine proje kapsamında köy okullarının onarımına aktarılacak.



Yapım Koordinatörlüğünü İrep Güner'in yürüttüğü 'Yüzüm Umuttur' projesini tanıtmak üzere İstanbul'da düzenlenen toplantı Show TV Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep K. Gönenç, TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, serginin ana destekçisi Samsung Türkiye Genel Müdürü C.S.Lee, sergi küratörü Zekai Demir, Türkiye'nin ünlü objektiflerinden Bennu Gerede, Nihat Odabaşı, Tamer Yılmaz ve Tahsin Odabaşı'nın katılımlarıyla gerçekleşti.



Proje hakkında bilgi veren Show TV Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep K. Gönenç, 5'nci yılı kutlanan 'Yaşasın Okulumuz' kampanyası ile bugüne kadar 200 okul onarılarak, 16 bin 500 çocuğa daha iyi, daha sağlıklı koşullarda eğitim görebilme olanağı sağlandığını belirterek, 'Yüzüm Umuttur' projesi ile elde edilecek gelirin yeni köy okullarının onarılmasında kullanılacağını söyledi. Gönenç, 81 il'de 81 okul hedefiyle yola çıktıklarını ancak gelinen noktada hedeflerinin Türkiye'de onarılmamış köy okulu kalmayıncaya kadar projeye devam etmek olduğunun altını çizdi.



“Daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz”



Gönenç sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar 200 okulu onardık. 'Yüzüm Umuttur' projesi ile 'Yaşasın Okulumuz' kampanyasına daha fazla gelir aktarılarak daha fazla çocuğun daha çağdaş koşullarda eğitim görmesine imkân sağlamak istiyoruz. Bu sergi ile çocuklara ilişkin kendi gözlerimizle gördüğümüzü kalıcı bir şekilde ifade etmeyi amaçladık. Sergiye tüm hayırseverleri bize destek olmak için bekliyoruz. Fotoğrafların Taksim Meydanı'nda sunumunun ardından sergimizi mobil sergi formatında Türkiye'nin dört bir yanına taşımayı hedefliyoruz. Projemize destek veren tüm sanatçılarımıza ve sergi sponsoru olan Samsung'a teşekkür etmek istiyorum”



“Yüzüm umuttur projesiyle kendimizle yüzleştik”



TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun , projede yer alacak okulları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde belirlediklerini, projenin desteklenmesi için kişi ve kuruluşlara açık olduklarını söyledi. Ebru Uygun “Yüzüm Umuttur” projesi ile hayal ettiklerinin çok üstüne çıkmalarının gururunu yaşadıklarını ifade etti. Türkiye'nin herhangi bir köyünden geçerken orada “Yaşasın Okulumuz” tabelasını görmenin mutluluğunu yaşamanın anlamını ve değerini vurgulayan Uygun, “Yüzüm Umuttur”un heyecanının, kendilerine olan inanç ve desteğin fotoğraflara yansıdığını anlattı. Farklı gözlerden, çocukların gözlerindekini yansıtabilme ve onların umutlarını halkla paylaşma amacı ile büyük ve başarılı bir fotoğraf ekibi ile yola çıktıklarının altını çizen Uygun, fotoğraflara baktıkça “Kendimizle yüzleştik” değerlendirmesini yaptı.



“Desteğimiz sürecek”



Projenin ana destekçilerinden Samsung Türkiye'yi temsilen bir konuşma yapan Samsung Electronics Türkiye Genel Müdürü C.S. Lee; tüm dünyada faalyette bulundukları pazarlarda kurumsal sosyal sorumluluk alanında önceliklerinin her zaman eğitim projeleri olduğunu söyledi. Türkiye'de de TOÇEV işbirliği ile beş adet okul projesi tamamladıklarını hatırlatan Lee; 'Bu projede içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. İnsanların hayat kalitesini artırmak misyonumuz paralelinde önceliğimiz de çocuklarımızın hayat kalitesini yükseltmektir' şeklinde konuştu. Son dört yılda TOÇEV ile beraberce gerçekleştirdikleri eğitim projelerinde Türkiye'nin bir çok ilinde gördükleri umut ve zeka dolu yüzleri anlatmaya kelimelerin yeterli olmadığını ifade eden C.S. Lee TOÇEV'e bir kez daha teşekkür ederken, eğitime olan desteklerinin katlanarak devam edeceğini sözlerine ekledi.



