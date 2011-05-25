Çocuklar MS'i resimlerle anlattı

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Bayer’in Sağlık Bakanlığı'nın izniyle düzenlediği “Ailem, Ben, Bir de MS” adlı resim yarışması kapsamında dereceye giren isimler belli oldu. Değerlendirme sonunda 6-10 yaş kategorisinde birinciliği İzmir’den Sude Aleyna Erem, ikinciliği Elazığ’dan Zeynep Yokuş ve üçüncülüğü İstanbul’dan Beyza Lal Kandemir elde etti. 11-16 yaş kategorisinde ise birincilik İstanbul’dan Cemre Baygın’ın, ikincilik İzmir’den Sümeyya Yurtmalı’nın ve üçüncülük Kocaeli’nden Sena Vatansever’in oldu. Türkiye MS Derneği ve İzmir MS Derneği işbirliğiyle düzenlenen yarışmada sergilenmeye değer bulunan eserler ise Galeri Işık İstanbul’da 24-30 Mayıs tarihleri arasında görülebilecek.Yarışmada ilk üçe giren eserlerin yanı sıra özel ödül de belirleyen jüri, Cemre Dolu (6 yaş, İzmir), Hayrinüssa Balcan (6 yaş, Manisa), Merve Meltem Uçucu (14 yaş, İskenderun) ve Beyza Yılmaz’ı (12 yaş, Mersin) da ayrıca ödüllendirdi.Türkiye’de MS hastalığı ile ilgili kamuoyu bilincinin yükseltilmesinin amaçlandığı resim yarışmasının jürisi ise sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın başkanlığında MS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suay Sipahi, İzmir MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Çelebi, pedagog Feriha Dildar, ressam Nesrin Çalıka, gazeteci Mesude Erşan ve Bayer Türk Özel Tedaviler İş Birimi Müdürü Falih Kocaman’dan oluşuyordu.