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Yaşam

Çocuklar kavga etti, büyükler öldü!

Çocuklar arasında çıkan kavgaya aile büyükleri de karıştı. Silahların kullanıldığı kavgada, 60 yaşındaki Ahmet Bağış, 65 yaşındaki Asım Efe öldü, 30 yaşındaki Murat Bağış ağıryaralandı

13 Mart 2013 01:10

Mardin'de çocuklar arasında kavga çıktı. Olay etraftakilerin araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Ancak, evlerine gidip büyüklerine durumu haber veren çocuklarını da yanlarına alan büyükler de kendi aralarında kavgaya tutuştu. Silahların çekildiği kavgada, 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay Mardin merkeze bağlı Ortaköy Beldesi'nde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki aileye ait çocuklar gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. Araya girenler tarafından kavga büyümeden önlendi. Akşam saatlerinde akraba oldukları belirtilen Bağış ve Efe ailelerinin büyükleri, çocukların kavgası yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar çekildi. Silahlardan çıkan kurşunla Ahmet Bağış ile Asım Efe, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Murat Bağış, Mardin Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Jandarma beldede iki aile arasında yeri bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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