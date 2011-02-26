-ÇOCUKLAR İNTERNET BAŞINDAN AYRILAMIYOR ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Çocuklar günde 1.6 saatten fazla, haftada yaklaşık 11.4 saati internet başında geçiriyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının ''güvenliweb.org.tr'' internet sitesinde, ''Norton Ailelerin İnternet Kullanımları ve Alışkanlıkları Araştırması''na yer verildi. 14 ülkeden 7 binden fazla yetişkin ve yaşları 8-17 arasında değişen 2 bin 800 çocuğun katıldığı araştırmaya göre, çocuklar her geçen gün zamanlarının daha büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor. Ailelerinin, internetteki faaliyetlerinden daha çok haberdar olmalarını istemelerine rağmen büyük kısmı, işler kötü gitmeye başladığında ailelerinden yardım istiyor. Çocukların üçte ikisine yakını internet ortamında olumsuz bir deneyim yaşarken, ailelerin sadece yüzde 45'i bu durumun farkına varabiliyor. Araştırmaya göre, 2009 yılında haftada 9.17 saat olan internet başında kalma süresi yüzde 10 arttı. Çocuklar, günde 1.6 saatten fazla, haftada yaklaşık 11.4 saati internet başında geçiriyor. Çocukların yüzde 83'ü oyun oynamak, yüzde 73'ü sörf, yüzde 71'i ödev, yüzde 67'si arkadaşlarıyla konuşmak için interneti kullanıyor. İnternete ev dışındaki bir yerden giren çocukların oranı yüzde 23'ken, ailelerin yüzde 16'sı bunu fark ediyor. Çocukların yüzde 56'sının internet arkadaşı bulunurken, ortalama yüzde 62'si olumsuz içeriğe sahip deneyimler yaşıyor. Çocukların yüzde 41'i internette tanımadıkları kişilerin kendilerini sosyal paylaşım sitelerine eklemek istediklerini, yüzde 33'ü bilgisayarına virüs bulaştığını, yüzde 25'i şiddet ya da müstehcen görüntülerle karşılaştıklarını, yüzde 10'u tanımadıkları birinin kendisiyle gerçek hayatta tanışmak istediğini söylüyor. İnternet ortamında yaşadıkları olumsuz şeyler nedeniyle çocukların üçte biri korku, hayal kırıklığı, kızgınlık ve öfke, beşte biri utanç ve pişmanlık hissediyor. Cep telefonundan internete giren çocukların oranı yüzde 17'ye ulaşırken, ailelerin yüzde 10'u bu durumdan haberdar oluyor. Araştırmaya göre, 13 yaş ve üzeri erkek çocuklar internette çıplak kadın resmi aradıklarında veya karşılaştıklarında bunu ailelerine söylemiyorlar ama eğer bu tür görüntülerle istekleri dışında karşılaşmışsalar bundan rahatsız oluyorlar. Çocukların yüzde 87'si somut bir tehditle karşı karşıya olduklarını düşündüğünde ebeveyn desteği istiyor. Yüzde 84'ü eğer bir şantaj ya da kendilerine zarar verebilecek bir durumla karşı karşıya kalırlarsa bir yetişkine durumu iletiyor, yüzde 71'i uygun olmayan veya şüphelendikleri şeyleri söylüyorlar. -''(ARKADAŞ) OLARAK EKLETİP, ÇOCUĞUNUZU TAKİP EDİN''- Yetişkinlerin yüzde 44'ü, çocukların internetteki faaliyetlerini tamamıyla kontrol etmeleri gerektiğini düşünüyor. Bu oran, Kanada ve Amerika'da yüzde 61'e ulaşıyor. İtalyan ve Çinli aileler doğru tercih yapabilmeleri için izin vermeleri gerektiği kanaatini taşırken, İsveçli ailelerin sadece yüzde 17'si çocuklarının internet aktiviteleri konusunda bilgiye sahip olduğunu belirtiyor. Ebeveynlerin yüzde 90'ından fazlası çocuklarının internet kullanımı konusunda kurallar koyup kontrol ederken, yüzde 71'i çocuklarıyla güvenli internet kullanımı konusunda konuşuyor. Yüzde 34'ü çocuklarının sosyal paylaşım sitelerini kontrol ediyor, süre ve arama limitleri üzerine yoğunlaşıyor. Araştırmacılar, ailelere, bilgisayarlarında filtre programı kullanmaları, çocukların hangi siteleri ziyaret ettiğini web tarayıcıdan ''history'' butonuyla kontrol etmeleri, çocuklarının sosyal ağlarda sadece tanıdığı arkadaşlarını arkadaş listesine eklemesi, ''arkadaşlarının arkadaşlarını'' ise eklememesi gerektiğini anlatmaları, kendilerini çocuklarının arkadaşı olarak eklettirerek kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etmelerini, çocuklarının telefon faturalarını ve hareketlerini kontrol etmelerini ve çocuklarının geceleri telefonunu yatak odasına götürmeyip ortak kullanılan odada bırakılmasını sağlamalarını öneriyor.