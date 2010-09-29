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Yaşam

Çocuklar insansız hava aracı buldu

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde boş alanda çocuklar tarafından bulunan ve insansız hava aracına askerler el koydu.

29 Eylül 2010 03:00

T24- Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde boş alanda çocuklar tarafından bulunan ve insansız hava aracına askerler el koydu.


Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında Çukurca Kalesi’nin hemen arkasında oynayan çocuklar, boş alanda kanat genişliği yaklaşık 2 metre, gövdemi 1 metre olan cisim buldu.


Üzerinde kamera da bulunan cismin, bir arıza sonucvu düşen insansız hava aracı olduğu belirtildi.


İlçe merkezine getirilen insansız hava aracını, gelen askerler alıp götürdü.

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