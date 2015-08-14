Çocuklar giderek şişmanlıyor



Uzmanlar, hareket azlığı nedeniyle aşırı kilolu çocukların sayısının giderek arttığı uyarısında bulunuyor. Köln Spor Akademisi profesörlerinden Christine Graf Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında, yapılan araştırmaların çok sayıda çocuğun şişmanlık yüzünden motorik becerilerini kaybettiğini ortaya koyduğunu söyledi. Graf, "Şişman çocuklar daha okulun ilk yılında sağlıklı kilolardaki çocuklara kıyasla daha kötü motorik becerilere sahip" dedi.

İlerleyen yıllarda şişman çocuklar için durumun daha da kötüleştiğini belirten Graf, "Aşırı kilolu çocuklar ya futbol oynamaya hiç gitmiyor, gitse de kalede kalmayı tercih ediyor" diye konuştu.

Egzersiz tavsiyesi

Köln Spor Akademisi uzmanlarından Christine Graf, çoukların günde 90 dakika fiziksel aktivite yapmasını salık verdi. "Bu, sağlıklı bir şekilde yaşlanmak için gerekli" diyen uzman, bu 90 dakikanın en az 30 dakikasının yoğun bir antrenman olması gerektiğini belirtti. Graf, aile ve politikacılara bu egzersiz hedeflerine ulaşmak için çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.

Graf, havuzlar, paten alanları ve bisiklet yolları gibi aktivite alanlarının genişletilerek spor imkanlarının arıtırılmasının bu hedeflere ulaşmadaki önemine de dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nin mayıs ayındaki raporunda, 2014 yılında dünya genelinde 1 milyar 900 milyon kişinin aşırı kilolu, bunlarda 600 milyonunun ise obez olduğuna dikkat çekilmişti. Dünya genelindeki aşırı kilolu çocukların sayısı ise 42 milyon olarak saptanmıştı. Örgüt, 1980 yılından bu yana dünya genelinde aşırı kiloluların sayısının iki katına çıktığını açıklamıştı.