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Yaşam

Çocuklar Duymasın'daki 'Barış Köprüleri' kitabı tepki çekti

Dizinin yapımcısı Birol Güven tarafından veya Kanal D yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı

31 Temmuz 2017 17:43

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizinde, Kaynak Holgind'e bağlı Ufuk Yayınları'ndan çıkan 'Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları' kitabının gösterilmesi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. 

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dizide kullanılan bir kitaplıkta Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafındaki  'Barış Köprüleri' adlı kitabın yer aldığı göze çarptı.

Bu kitabın 'FETÖ'nün dünya ülkelerindeki yapılanmalarının en önemli basamağının anlatıldığı 'Barış Köprüleri' adlı kitap olduğu yorumları yapıldı.

Dizinin yapımcısı Birol Güven tarafından veya Kanal D yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Çocuklar DuymasınFETÖbarış köprüleri kitabı

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