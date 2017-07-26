Çocuklar Duymasın dizisine 'hafriyat kamyonu' tepkisi

Ekranlara dönüş yapan "Çocuklar Duymasın" dizisi, Tamer Karadağlı'nın canlandırdığı Haluk karakterinin hafriyat kamyonları ile ilgili söyledikleri tepki çekti. Dizi, 'kentsel dönüşüm güzellemesi' yaptığı gerekçesiyle eleştriliyor. İstanbul Kent Savunması Üyesi Deniz Özgür konuyla ilgili , “İnsanlara inşa edilen evler, binalar, yollar üzerinden bir kulluk dayatılıyor” dedi.

Birgün'de yer alan habere göre tepkilere sebep olan ise Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı ‘Haluk’ karakterinin hafriyat kamyonlarıyla ilgili söyledikleri şöyle:



“O kamyonlar olmasa sen öyle evlerde oturabilir misin ha! Alttan ısıtma, üstten soğutma olsun, yok depreme dayanıklı olsun. Eski evleri yıkalım, yenilerini yapalım. O olsun, bu olsun ama hafriyat kamyonları olmasın. O hafriyat kamyonları olmadan kentsel dönüşüm nasıl olacak? İnşaat sektörü ne olacak? İnşaat sektörü durursa kaç aile işsiz kalacak biliyor musunuz? O hafriyat kamyonlarının şoförleri de meraklı değil sizin o sosyetik sokaklarınızda, dar sokaklarda direksiyon sallamaya. Ama mecburlar. Ekmek parası peşinde koşuyorlar.”

'Yeni Türkiye' söylemi

Dizide kullanılan dilin ‘Yeni Türkiye’ söylemi üzerine kurulduğunu ifade eden İstanbul Kent Savunması Üyesi Deniz Özgür, şu ifadeleri kullandı:



“Kurulan dilde, ‘Yeni Türkiye’ ve buna bağlı yeni model bilim ambiyansı var. Sözler kalkınma ve gelişme paradigmasına yaslanmış ama bunun yarattığı tahribatı, işçi katliamlarını, yurttaş ölümlerini asla hesaba katmayan vurdumduymaz bir kalkınma bu. ‘Gelişme’ diye söylenen şey, sadece inşaata ve yeni Türkiye’nin inşasına adanmış bir iktisadi politikanın yansıması. Bu yaklaşık 15 yıldır böyle.”

"Empoze çalışması"

“İnsanlara inşa edilen evler, binalar, yollar üzerinden bir kulluk dayatılıyor ve bunun yarattığı doğal ve sosyal tahribatlar, insani dramlar, güvenlik meseleleri, işçi ölümleri gösterilmiyor” diyen Özgür sözlerini şöyle sürdürdü:



“Üzeri örtülecek önemsiz bir detay olarak kenara bırakılıyor tüm olumsuzluklar. Bu anlamda baktığımız zaman, iktidara göre şekillenen kanalda yayınlanan bir dizide, maço bir erkek figürü üzerinden, yani gayet onlara uygun şekilde, bir ‘empoze’ çalışması yapılıyor diyebiliriz. Yani diyor ki, ölümleri, sokaklarda kamyon gezmesini, şehirlerin şantiyeleşmesini asla sorgulamayın, çünkü alttan ısıtmalı evler yapıyoruz bunu yaptıkça da hem ülkemiz gelişiyor hem de sizler mutlu oluyorsunuz. Hitap ettiği kitle de kendi yarattığı orta sınıf.”

" Hafriyat kamyonlarının aldığı 30 canı hatırlatmalı"

Duruma tepki gösteren bir diğer isim ise CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer oldu. Dizinin yapımcısı Birol Güven ve yayıncısı Kanal D’ye ‘hafriyat kamyonu cinayetleri’ni hatırlatan Biçer, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Mehmet Cengiz sponsor mu bu diziye? Şu kaba tipe bu cümleleri kurduran senaryo ekibine hafriyat kamyonlarının aldığı 30 canı hatırlatmalı. 30 insanın katili hafriyat kamyonlarına kurulan bu güzellemeler için ailelere bir özrünüz olacak mı, empati yaptınız mı?”