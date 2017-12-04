'Çocuklar dizi kahramanlarını rol model alıyor şiddet artıyor' uyarısı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, son yıllarda artan şiddet içerikli diziler ve bilgisayar oyunlarının çocukların kişiliklerini olumsuz yönde etkilediğini belirtip, \"Özellikle şiddet içerikli diziler ile bilgisayar oyunlarındaki kahramanları rol model alan çocuklarımızda kişilik bozuklukları yaşanıyor. Ayrıca öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkiliyor\" dedi.

Türk Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, son yıllarda artan şiddet içerikli dizi ve bilgisayar oyunlarının, 5- 9\'uncu sınıf arasındaki çocuklarda kişilik bozulmalarına sebep olduğunu açıkladı. Toplumda popüler olma kavramının gün geçtikçe artmaya başladığına dikkati çeken Atalay, bu nedenle öğrencilerin popüler olmak için çeşitli çılgınlıklar yapabildiğini söyledi.

Son yıllarda toplumda özçekim olayının çok yaygınlaştığını ve özellikle öğrencilerin ilgi çekmek için çılgınlık derecesine gelecek özçekimler yaptığını vurgulayan Atalay, şöyle dedi:

\"Özçekim çılgınlığıyla her gördüğü yerde çocukların durup fotoğraf çekmeleri, bunları da sürekli sosyal medyada paylaşmaları, ilgi çekmek, takip edilebilirlik özelliğini ortaya koyma açısından gençlerimizi olumsuz etkileyen bir durum. Çocuklar ilgi çekmek adına bir takım olumsuzluklar yapıyorlar. Bu durum hem ailelerini hem de kendilerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle yavaş yavaş ergenliği başlayan 5\'inci, 9\'uncu sınıf aralığındaki öğrencilerde bu çılgınlığı daha çok görüyoruz. Bu yaş aralığındaki çocukların medyadan, moda, magazin ve benzeri gibi televizyon programlarından etkilenerek oradaki rol modeller gibi olma merakından çılgınca işler yapabiliyorlar\" diye konuştu.

\'UÇUK KAÇIK KAHRAMANLAR HAYALLERİ SÜSLÜYOR\'

Son yıllarda dizilerdeki ve bilgasayar oyunlarındaki kahramanların çocukların hayallerini süslediğini belirten Atalay, \"Bu dizilerdeki kahramanlar veya rol modeller çocuklarımızı olumsuz yönde etkilediğinden psikolojik, davranış ve kişilik olarak çeşitli bozukluklara sebep olabiliyor. Bu kahramanlar sebebiyle çocuklarımız, \'Bana bir şey olmaz\' mantığıyla hareket etmeye başladılar. Ayrıca, çocuklarımızı olumsuz etkileyen başka bir faktör ise sanal ortamda oynadıkları oyunlar. Mesela şiddet içerikli ve öldürmeli savaş oyunları var. Çocuklar bu oyunları oynayarak ve kendilerini bu oyunlardaki rol modellere adapte ederek gerçek hayatta bunları canlandırmaya çalışıyorlar. Yani çocuklarımız sanal alemi kendilerine ile özleştirerek hayatın böyle olduğunu, böyle yaşayacaklarını zannediyorlar\" dedi.

\'ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR\'

Şiddet içerikli dizilerin ve oyunların en önemli olumsuz faktörün öğretmen ve öğrenci ilişkisini etkilemesi olduğunun altını çizen Atalay, şöyle devam etti:

\"Özellikle şiddet içerikli diziler ve oyunlar öğretmen ve öğrenci ilişkisini olumsuz yönde etkiliyor. Bu tür olaylar kimi zaman basına yansıyor. Geçmiş dönemlerde çok meşhur bir dizi vardı. Cuma günleri pürdikkat bu dizi izleniyordu. Öğrencilerde okula gelirken kendilerini o kişinin kahramanlarından birinin karakterine büründürüyordu. Bunlar yaşanan gerçekler. Böyle diziler çocuklarımızın kişiliğinin gelişmesinde etkin rol oynayabiliyor. Bu rol kişiliğine bürünen kimi öğrenciler ile velileri arasında tartışmalar yaşanmasına sebep oluyor. Kimi zaman bu iş darp ve öldürmeye kadar gidebiliyor. Bunlar doğru bir davranış değil. Bu dizileri hazırlayanların iyi insan yetiştirmek üzerine kurgulamaları doğru olacaktır. Eğer çocuklarımızı yönlendireceksek bunu iyi bir sosyal medya, dizi veya programlarla yapmamız gerekir. Bu konuda devletin üzerinde düşen görevi yerine getirmesi gerekir. Devletin sosyal medya, dizileri ve programları kontrol altına alması gerekir. Artık ülkemizde iyi insan yetiştirme seferberliği başlatılması gerekir.\"

Atalay, son olarak, şiddet içerikli diziler ve oyunlara karşı aileleri ve hükümeti uyararak, bu tür diziler ile oyunların mutlaka hükümetin kontrol altına alması gerektiğini ve ailelerinde çocuklarını yakından takip ederek ilgilenmesi gerektiğini kaydetti.



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