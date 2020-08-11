"Çocuklar Covid-19'u grip kadar kolay yayabiliyor"

Eskiden Harvard Tıp Okulu'nda çalışan profesör William Haseltine, çocukların yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) herhangi bir grip kadar kolayca yayabileceğini söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, Haseltine, Covid-19'un bulaş konusunda herhangi bir virüs gibi ilerlediğini söyledi. Haseltine, "Gribi kimler taşır? Çocuklar taşır" dedi.

Haseltine, çocukların da enfekte olup diğerlerini edebileceğini söyledi ve maske takmaları gerektiğini söyledi. "5 yaşından büyük çocukların diğer insanlara 'aşırı risk taşıdığını' söyleyen Haseltine, "Sizi enfekte etmek için burunlarında bin kat daha fazla virüs oluyor" dedi.