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Sağlık

Çocuklar çeyrek asır öncesine göre daha şişman

Günümüz çocuklarının 25 yıl öncesine oranla daha şişman olduğu, çocuklarda obezitenin 5 yaşa kadar oluştuğu belirtildi.

17 Aralık 2008 02:00

Günümüz çocuklarının 25 yıl öncesine oranla daha şişman olduğu, çocuklarda obezitenin 5 yaşa kadar oluştuğu belirtildi.

İngiltere'de EarlyBird Diabetes'in 233 çocuk üzerinde yaptığı araştırmada, çocuklar doğumdan ergenliğe kadar olan dönemde takip edildiler.

Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmada, araştırmaya katılan çocukların doğum kilolarının 25 yıl önceki çocuklarla aynı olduğu ancak ergenliğe kadar 1980'lerdeki çocuklara kıyasla çok daha fazla kilo aldıkları belirlendi.

Araştırmada, bu fazla kiloların da 5 yaşa kadar toplandığı kaydedildi. Buna göre obez bir kız çocuğu okul çağına ulaşmadan önce aşırı kilolarının yüzde 90'ını, oğlan çocuğu da yüzde 70'ini almış bulunuyor.

Araştırma başkanı Prof. Terry Wilkin, çocukların fazla kilolarını okul çağından önce toplamış olmalarının çocukluk obezitesinden okulun değil evin sorumlu olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bu şişmanlığı fiziksel hareket azlığından ziyade beslenme alışkanlıklarına bağlayan Wilkin, yemeklerin kalori miktarının artmasının ve porsiyonların büyümesinin obeziteye yol açıyor olabileceğini söyledi.

Araştırma sonucunun, çocuklarda obeziteyle mücadelenin okul öncesi yaşlarda başlaması gerektiğini gösterdiği belirtildi.

Araştırmalar, İngiltere'de 4-5 yaşındaki her 4 çocuktan birinin obez olduğunu gösteriyor.

(AA)

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