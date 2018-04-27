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Yaşam

Çocuklar arasında kavga çıktı, veliler okul bahçesinde bıçakla birbirlerini yaraladı

Bıçaklanan veli hastaneye kaldırıldı

27 Nisan 2018 18:10

İstanbul Üsküdar’da, daha önce çocukları arasında kavga çıktığı belirtilen veliler, okul bahçesinde bıçakla birbirlerini yaraladı.

Olay saat 09.00 sıralarında Ünalan Mahallesi Kıvılcım Sokak üzerinde bulunan Necmiye Güniz İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce kavga eden iki öğrenci dün bir kez daha kavga edince akşam durum velilerine bildirildi. Sabah okula gelen öğrenci velileri de bahçede tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Şah Taşkesen (36), Suriye vatandaşı İsmail Emin'i göğüs kafesinin altından bıçakladı. 

Kavga sırasında okul bahçesindeki öğrenciler büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail Emin, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri Muhammet Şah Taşkesen'i yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen İsmail Emin'in kardeşleri Fatih ve Mecit Emin'i de gözaltına alarak Doğancılar polis merkezine götürdü.  Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

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