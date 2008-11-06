‘Çocuklar 7 yaşından sonra spora yönlendirilmeli’

Karacabey yaptığı açıklamada, sporun öneminin çocuklara küçük yaşta aşılanması gerektiğini, bu açıdan beden eğitimi derslerinin çok önemli olduğunu belirtti.Beden eğitimi derslerinin çoğu okulda önemsenmediğini, birçok okulda beden eğitimi derslerine yönelik yeterli ekipman bulunmadığını ifade eden Karacabey, şöyle konuştu:"Sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsak, beden eğitimi gereksiz bir ders gibi görülmemeli. Bu konuda beden eğitimi öğretmenlerine de büyük görev düşüyor. Biz okulda öğretmen adaylarımıza bunları anlatıyoruz. Öğretmenler öğrencilerin eline sadece top verip onları bahçeye bırakmamalı. Öğrencilerle tek tek ilgilenmeli, onların yaşlarına, ilgilerine ve yeteneklerine uygun bir spor dalıyla ilgilenmesi sağlanmalı.Tabii ki bunun olması için okullarda da gerekli şartların sağlanması gerekiyor. Okullarda beden eğitimi derslerinin daha renkli ve çeşitli alanları da kapsayacak şekilde işlenmesi için gerekli donanımın olması lazım."Karacabey, bugünün çocuklarının yarının büyükleri olduğunu unutmamak, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve fiziksel açıdan sağlıklı insanlar yetişmesini sağlamak için okullardaki beden eğitimi ders saatlerinin arttırılması gerektiğini ifade etti.Karacabey, eşofmanın "pijama niyetine" değil spor yaparken giyilen bir kıyafet olması gerektiğini vurguladı. Eşofmanı ve spor ayakkabısı olan kişi sayısı ne kadar artarsa, spor kültürünün oluşturulması yönünde o kadar ilerleme kaydedilmiş olacağını ifade eden Karacabey, şunları anlattı:"Spor kültürü oluştuğu ve herkes karınca kararınca egzersiz yapmaya başladığı zaman mutlaka spor yapan kişiler arasından başarılı ve profesyonel sporcular çıkacaktır. Ama bizim öncelikli amacımız sağlıklı bir topluma sahip olmak.Kulüp, aile ve okul döngüsünün kurulması gerekiyor. Spor okulda sevdirilecek, aile de çocuğunun spor yapmasını destekleyecek. Hatta çocuğunu bir spor dalına yönlendirmeden önce teknik destek alacak. Her yaştan kişinin mutlaka ilgilenebileceği bir egzersiz ve bir spor dalı vardır."