Çocukla uyumak, testosteronu kötü etkiliyor

Notre Dame Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, çocuklarının yanında uyuyan babaların erkeklik hormonu testosteron seviyesi düşüyor.

Üniversite'den Lee Gettler ve ekibi, çocuklarıyla aynı yerde, aynı odada ya da onlardan ayrı uyumanın testosteron seviyesiyle bağlantısını inceledi.

Taraf gazetesinde yer alan, PLoS ONE dergisinde yayımlanan ve Filipinler’de 362 babanın katıldığı araştırma sonunda uzmanlar, çocuklarının yanında uyuyan babaların testosteron seviyesinin büyük oranda düştüğünü gözlemledi.

Konuyla ilgili daha önce yapılan bazı araştırmalar, çocuk sahibi olan erkeklerin testosteron seviyesinin azaldığını göstermişti. Bilim insanları, birçok hayvan türünde olduğu gibi insanlarda da bebeğin dünyaya gelmesinden sonra vücudun testosteron üretimini azalttığını, bu sayede erkeklerin biyolojik olarak çocuğuna bakmaya programlandığını belirtmişti.