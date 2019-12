Çocukla birlikte uyumak zararlı mı?

Soru: Merhaba, 14 aylık bir kızım var. Kızımın yatağının kenarını kaldırarak kendi yatağımızın yanına koyduk ve gece her ağlayışında yanıma alıyorum, bazen yanımda bazen yerinde yatıyor. Ben artık yatağını ve odasını ayırmak istiyorum ancak eşim henüz erken diyor ve kıyamıyor.



Diğer bir sorunsa memeden kesmede tutarlı olmak gerekir deniliyor. Bir kere denedim ama çok ağladı. Yine de vermedim dikkatini dağıttım konuşarak uyuttum. Korkum bu zamanda memeden kestiğimde benden uzaklaşması ve bakıcıya bağlanması. Bu yersiz bir kaygı mıdır? Teşekkür ederim.



Gönderen: Gaye R.



Cevap



Sayın Gaye Hanım,



Anne ve babasının yanında kendisini güvende hisseden çocukların anne ve babasıyla aynı yatakta uyumak istemesi çok sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak çocukların kendine ait bir yatakta ve kendi odasında uyuması kişilik gelişimi açısından oldukça önemlidir. Anne ve babadan ayrışabilmesi, ayrı bir birey kimliği kazanabilmesi için kızınızın yalnız uyumaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca sağlık açısından da çocukların yataktan düşme ya da boğulma tehlikesine karşı ebeveynlerinin yatağında uyuması önerilmemektedir. Eşlerin mutluluğu için de çocuklarından ayrı uyumaya ve yalnız kalmaya ihtiyaçları vardır. Sonuç olarak birlikte uyumak, hem çocuk hem de ebeveynler için kaliteli bir uyku imkânı sağlamadığı için çocukların kendi yataklarında ve kendilerine ait bir odada uyumaları önerilmektedir.

Bir çocuğun yalnız uyumaya alışması biraz zaman alabilir. Bu konuda biraz sabırlı ve anlayışlı olmanız gerekmektedir. Daha da önemlisi bu konuda eşiniz ile hemfikir olup aynı tutarlılıkta davranabilmeniz önemlidir. İlk başlarda kızınız kendi yatağında yalnız uyumak istemeyebilir. Ancak siz aynı kararlılık ve tutarlılıkta hareket etmeye devam etmelisiniz. Kızınızı anladığınızı ifade edin ve ihtiyacı olduğunda yanında olduğunuzu belirtin. Zaman içinde kızınız yalnız uyumaya alışacak ve kendine ait olan bu alandan keyif alır hale gelecektir.



Eşinizle konuşup kızınızın kendi yatağında ve odasında uyumasına karar verdikten sonra kızınızı yalnız uyumaya teşvik edin. Uykuya dalana kadar onun yanında kalmaya özen gösterin. Yatağının yanına oturup, kızınızın elini, sırtını okşayabilir ya da ona masal okumayı deneyebilirsiniz. Uykuya daldığından emin olduğunuzda da yanından ayrılabilirsiniz. Yattığı odanın kapısını açık bırakmak, koridorda ya da odasına yakın bir yerde duran bir ışığı açık bırakmak ve de sevdiği bir oyuncağı ile birlikte uyumasına izin vermek yardımcı olabilir. Gece uyanıp yanınıza gelmek isterse yatağınıza kabul etmeyin, kızınızı odasına geri götürün ve uykuya dalana kadar onun yanında kalın. Ayrıca kendi yatağında uyuduğu her gece, sabah uyandığında kızınızı takdir edin ve övün. “Aferin artık kendi yatağında uyuyabiliyorsun. Kocaman bir kız oldun. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum” gibi sözlerle, kızınıza sarılarak, yanağına bir öpücük kondurarak ödüllendirebilirsiniz.



Diğer sorunuz olan memeden kesmeye gelecek olursak, emzirme anne ve bebek arasında güçlü bir bağ oluşmasını sağlayan çok özel bir ilişkidir. Bunu sonlandırırken hem bebeğiniz hem de siz bu değişime uyum sağlamak durumunda kalırsınız. Memeden kesmeden geç kalmak, acele etmek kadar sakıncalıdır. Memeden kesme zamanı konusunda bir takım bilimsel araştırmalar bulunmasına rağmen doğru zaman konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini daha sonrasında da ek gıdalar başlanarak emzirmenin 12 ile 24 ay dönemine kadar sürdürülebileceğini söylüyor. Kritik dönem olan ilk altı ayı geçtikten sonra memeden kesme kararı sizin vereceğiniz bir karardır ve siz ne zaman kesmeyi düşünüyorsanız doğru zaman o zaman olacaktır. Hem bebeğinizin hem de kendinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bebeğinizi memeden ayırmayı aşamalı ve yavaş yavaş gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz.



Memeden kesmeye karar verdiğiniz anda bebeğinizin hayatında başka değişikliklerin olmamasına özen gösterin (diş çıkarması, hastalık, yeni gelen bir kardeş, vs.). Bu süreçte sabırlı olmanızı, bebeğinizin bu duruma uyum sağlaması konusunda anlayışlı olmanızı öneririz. Unutmayın ki bebekler için emmek açlık hissini giderme yanında huzur, rahatlık ve anneye yakınlık sağladığı için duygusal bir değer de taşımaktadır. Çoğu zaman bundan vazgeçmek pek kolay olmamaktadır. Ancak bebeğinizin emme dışında başka yollarla da sizinle ilişki kurabileceğini görmesini sağlayın. Onunla oyun oynayabilir, onu okşayarak öperek sevginizi gösterebilir ve onun yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz.