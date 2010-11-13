-ÇOCUK YUVALARI TAMAMEN ÇOCUK VE SEVGİ EVLERİNE DÖNÜŞECEK BOLU (A.A) - 13.11.2010 - Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, çocuk yuvalarını 5 yıl içinde ''Çocuk Evleri'' ve ''Sevgi Evleri''ne dönüştürmeyi planladıklarını söyledi. Bolu'da çeşitli incelemelerde bulunan Kavaf, Bolu Valiliği ile belediye başkanlığını ziyaret etti. Gerede Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Kavaf, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kavaf, Bakanlığının 2011 yılı bütçesinin 3 Milyar 274 milyon lira olarak bağlandığını belirterek ''2002 yılında kurumumun bütçesi 121 milyondu. Bugün 3 Milyar 274 milyon liraya yükseldi. Bunun 83 milyonu yatırım harcamalarına, kalan kısmı da kurumlarımızda kalan insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilecek''dedi. Devlete emanet edilen çocukların bir kısmının Sevgi Evi ve Çocuk Evlerinde kaldığını belirten Kavaf, ''İnşallah çocuk yuvalarımızı 5 yıl içinde çocuk evleri ve sevgi evlerine dönüştürmüş olacağız'' diye konuştu. Anlaşmazlıkları devam eden ve hukuken ayrılmamış ebeveynlerin çocuklarının sıkıntılı süreçte zarar görmemesi için geçici olarak koruma altına alınabileceğini kaydeden Kavaf, suça itilmiş çocukların rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edildiğini söyledi. Özürlülere 24 saat bakım hizmeti verildiğini ifade eden Kavaf, ''Bu hizmete bir yenisi ekliyoruz. Özürlü aile ferdine sahip olan vatandaşlarımızın kendisine zaman ayırmak istediğinde, istediği zaman dilimi arasında özürlüsünü bırakabileceği, yani kısa süreli bir bakım modeli geliştiriyoruz'' dedi. Kadına yönelik şiddete ilişkin bir soruyu da Kavaf, ''İstenmemesine rağmen dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de şiddet vakalarına rastlanıyor. Amacımız bunları en aza indirmek. Ancak adli vakaları ya da bu tür şiddet olaylarını tamamen ortadan kaldırmak ve sıfırlamak mümkün değil. Amacımız bunları en aza indirmek. Psikolojik anlamda desteğe ihtiyacı olan insanlarımıza da gerekli psikolojik desteği veren danışma merkezlerimiz var'' sözleriyle cevaplandırdı.