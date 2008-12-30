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Politika

'Çocuk yerine baba veya ağabeye iş'

Başbakan Tayyip Erdoğan, "çocuk işçiliğinin önlenmesi" için genelge hazırlattı.

30 Aralık 2008 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, "çocuk işçiliğinin önlenmesi" için genelge hazırlattı.

Çok sayıda kuruma görev veren genelgeye göre, tespit edilecek çocuk işçinin, babası veya ağabeyine iş olanağı sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulan genelgedeki uyarılardan bazıları şöyle:

Tüm ilgili kurumlar, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda duyarlı olacak. Çocukların çalıştırılamayacağı işler tespit edilecek.

Çalışan veya çalışma riski taşıyan çocukların ebeveynlerine ve yetişkin kardeşlerine yönelik istihdam garantili kurslar verilecek.

Sokakta çalışan çocukların ailelerine psikososyal destek verilecek. Yoksul ailelere ekonomik destek sağlanacak.

Çocukların eğitim masrafları karşılanacak ve ekonomik destek verilecek. Fizyolojik ruhsal ve zihinsel gelişmeleri için rehberlik hizmetleri etkinleştirilecek. Emniyet yetkilileri, velayet hakkını kötüye kullanan ana-babalar hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi verecek.

Jandarma Genel Komutanlığı, çocuğun cinsel faaliyetler için kandırılması veya zorlanmasını, fuhuşa veya pornografik nitelikli gösterilerde kullanılanarak sömürülmesini önleyici tedbirler alacak.

Eğitim-öğretim kurumları, eğlence ve sosyal hizmet kurumlarının bulunduğu bölgelerde çocukların korunması için devriye hizmetlerini artıracak.

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