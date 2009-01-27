Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ belde belediyesi başkanı, nüfusun 2 binin altına düşmemesi için “Çocuk yap cumhuriyet altınını al” adı altında kampanya başlattı.



Yeşildağ Belediye Başkanı Yüksel Ergun, belediye binası önünde ve ardından kahvehanelerde yaptığı açıklamada, 2007 yılında nüfusu 2 binin altına düştüğü için beldelerinin birçok yerleşim gibi köye dönüştürülme riski yaşadığını şimdilik bu son durumdan kurtulduklarını söyledi.



Önümüzdeki dönemlerde yine aynı sıkıntıyı yaşamak istemediklerini ifade eden Ergun, belde halkından daha çok çocuk yapmasını istediklerini söyledi.



‘Risk devam ediyor’



TÜİK tarafından Türkiye'deki nüfusun yeniden güncellendiğini ve belde nüfusunun 2 bin 95'e yükseldiğini dile getiren Ergun, 2 bin sınırının altında kalmaktan kurtulduklarını ancak yine de riskin devam ettiğini bildirdi.



Nüfusun 2 binin üzerine çıkmasının sevincini belde halkıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Ergun, şöyle devam etti:



“Özellikle gençlere sesleniyorum. 'çocuk yapmaya devam' diyorum. Nüfusun 2 binin altına düşmemesi için 'Çocuk yap cumhuriyet altınını kap' adlı bir kampanya başlattık. Çocuk yapana bir tane cumhuriyet altını hediye edeceğiz. Bu bir seçim vaadi değil, nüfusumuzu artırmak, dolayısıyla belediyemizin gelirini artırmak amacıyla başlattığımız bir kampanyadır. Aynı zamanda dışarıda oturup da Yeşildağ beldesine gelmek isteyenler için de aynı sözü veriyorum. Sadece doğumla değil, nüfusa katkıda bulunan herkese bu vaadi yapıyorum.”





