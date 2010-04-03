Çocuk tacizine 'çarmıha gerili İsa'lı tepki

T24

Hristiyan dünyası Paskalya'yı kutluyor ama bu yıl ki kutlamalar taciz skandallarının gölgesi altında yapılıyor.Avusturyalı bir sanatçı, çocuk tacizi iddialarıyla çalkalanan Katolik Kilise'sini protesto etti. "Kutsal Cuma" gününde, kendisini Viyana'daki ünlü Sen Stefan Katedrali'nden aşağı sarkıttı.20 metrelik iskeleden sarkan Emmerich Weissenberger, 15 dakikalık gösterisi boyunca asılı kaldı.Üzerindeki peştamal ve başındaki dikenli taçla, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini canlandırdı.Taciz iddiaları son aylarda Katolik dünyasını sarsmış durumda. Papa 16. Benedict özür dilese dahi, kamuoyu kilisenin tutumundan memnun değil.Zira, sadece geçen ay 150'den fazla kişinin taciz iddiasıyla şikayet başvurusu yaptığı belirtiliyor.Almanya'daki Katolik Kilisesi "Alo Taciz Hattı" projesini başlattı. Telefon hattıyla, kurbanlara destek olunması hedefleniyor.Katolik dünyasında duruma eleştirel yaklaşanlar da var.Almanya Katolik Kiliseleri Başkanı Robert Zollitsch, kilisenin cinsel taciz kurbanlarına yeteri kadar yardımcı olmadığı görüşünde..Fransa'da da, iki hakim hakkında soruşturma başlatıldığı da gelen bilgiler arasında.Normandiya'daki olayda ise, rahiplerden birinin 90'lı yılların başında cinsel tacizde bulunduğu, diğerinin ise çocuk pornografisine düşkün olduğu iddia ediliyor.