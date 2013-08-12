Çocuk tacizcisinin evini yaktılar

Ramazan Bayramı'nın son gününde 5 yaşındaki bir erkek çocuğu, Ankara Şemsettin Günaltay Caddesi Bademlidere Mevkii'ndeki bir gecekonduya bayramlaşmaya gitti. İddialara göre o sırada evde bulunan 17 yaşındaki A.D., çocuğa cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuğun olanları ailesine anlatması üzerine, mağdur çocuk hastaneye kaldırılırken, A. D., yapılan ihbarın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından bugün mahkemeye çıkarılan A.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahalleli ayağa kalktı

İstismar olayının ardından ise olayın gerçekleştiği iddia edilen evde bulunanlarla mahalleli dün karşı karşıya geldi. Toplanan kalabalık istismarla suçlanan gencin evini basmak istedi. Bunun üzerine ev sakinleri, kalabalığa taşla karşılık verdi. Çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevik kuvvet desteği istendi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çıkan olayları yatıştırmaya ve mahalleliyi sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalığın artması üzerine yetersiz kalan ekipler çevik kuvvet polisinden takviye istedi. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekibi, kalabalığı dağıtarak çevre güvenliği aldı.

Mahsur kalan aileyi polis kurtardı

Yaşanan olayların ardından kalabalığın dağılmasından sonra, A.D.'ye ait olduğu iddia edilen gecekonduda mahsur kalan 10 kişi polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında evden çıkarıldı. Polis minibüsüne bindirilen aile karakola götürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Evi yaktılar

Bugün ise cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki A.D.'nin yaşadığı ev, olaya tepki gösteren kişiler tarafından ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateşe verilen evi söndürürken, mahalleye çok sayıda polis sevk edildi.

Dün de yaşanan olayların ardından kalabalığın dağılmasından sonra, A.D.'ye ait olduğu iddia edilen gecekonduda mahsur kalan 10 kişi polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında evden çıkarılmıştı.