T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çocuk tacizcisinin evini yaktılar

Ankara'da bayramın son gününde küçük bir erkek çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiası bir mahalleyi ayağa kaldırdı. Çevik kuvvetin yatıştırmakta zorlandığı olaylarda zanlının evi yakıldı.

12 Ağustos 2013 19:32

Ramazan Bayramı'nın son gününde 5 yaşındaki bir erkek çocuğu, Ankara Şemsettin Günaltay Caddesi Bademlidere Mevkii'ndeki bir gecekonduya bayramlaşmaya gitti. İddialara göre o sırada evde bulunan 17 yaşındaki A.D., çocuğa cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuğun olanları ailesine anlatması üzerine, mağdur çocuk hastaneye kaldırılırken, A. D., yapılan ihbarın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından bugün mahkemeye çıkarılan A.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

Mahalleli ayağa kalktı

 
İstismar olayının ardından ise olayın gerçekleştiği iddia edilen evde bulunanlarla mahalleli dün karşı karşıya geldi. Toplanan kalabalık istismarla suçlanan gencin evini basmak istedi. Bunun üzerine ev sakinleri, kalabalığa taşla karşılık verdi. Çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
 

Çevik kuvvet desteği istendi

 
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çıkan olayları yatıştırmaya ve mahalleliyi sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalığın artması üzerine yetersiz kalan ekipler çevik kuvvet polisinden takviye istedi. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekibi, kalabalığı dağıtarak çevre güvenliği aldı. 
 

Mahsur kalan aileyi polis kurtardı

 
Yaşanan olayların ardından kalabalığın dağılmasından sonra, A.D.'ye ait olduğu iddia edilen gecekonduda mahsur kalan 10 kişi polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında evden çıkarıldı. Polis minibüsüne bindirilen aile karakola götürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
 

Evi yaktılar

 
Bugün ise cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki A.D.'nin yaşadığı ev, olaya tepki gösteren kişiler tarafından ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateşe verilen evi söndürürken, mahalleye çok sayıda polis sevk edildi.
Dün de yaşanan olayların ardından kalabalığın dağılmasından sonra, A.D.'ye ait olduğu iddia edilen gecekonduda mahsur kalan 10 kişi polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında evden çıkarılmıştı.

ETİKETLER

ankaraistismartaciztecavüzçocukpedofilikundaklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24