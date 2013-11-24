Çocuk tacizcisine elektronik kelepçe

Emniyet Genel Müdürlüğü çocuk istismarı suçu işleyenlerin elektronik kelepçe ile takibine olanak sağlayan bir çalışma başlattı.

Pedofililerin aynı suçu tekrar işleme oranının yüksek olduğunu gören polis, bu suçtan hüküm giyenlerin bir süre elekronik kelepçe ile takip edilmesine yönelik çalışma yapıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar ve Adalet Bakanlıklarından uzmanlarla yürüttüğü çalışma, çocuğa karşı cinsel istismar suçunun önüne geçmeyi hedefliyor. İlgili sivil toplum kuruluşlarının görüşünü alındıktan sonra yasal altyapının da tamamlanmasıyla, çocuğa karşı cinsel istismar suçu işleyenlerin koluna ya da bacağına dışarıdan görülmeyecek şekilde elekronik kelepçe takılacak.

Çocuğa yaklaşamayacak

Cinsel istismar suçundan hüküm giyen bu kişiler, çocukların bulunduğu ilkokul, kreş ve oyun parkı gibi yerlere yaklaştığında elekronik kelepçe otomatik olarak izleme merkezine sinyal gönderecek. Polis, hükümlünün çocukların bulunduğu yerlerde geçirdiği süreyi elekronik kelepçeden gelen sinyalle takip edebilecek. Eğer hükümlü buralara sık sık gidip normalin üstünde zaman geçiriyorsa durum adli makamlara iletilecek.

Sinyaller takip edilecek

İstismara uğrayan çocuklar, genellikle zanlıyı tarif edemiyorlar. Polis bu durumda elekronik kelepçelerden gelen sinyalleri geçmişe doğru izleyip hükümlülerden birinin suçun işlendiği yere gidip gitmediğini de takip edecek. Hükümlülerden biri suçun işlendiği yere gitmişse şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınacak. Düzenlemeyle, çocuğa cinsel istismar suçu işleyip farklı nedenlerle tahliye edilen ya da hakkında denetimli serbestlik kararı alınan hükümlülere de kelepçe takılacak. Elektorik kelepçe uygulamasına, hâkim kararıyla yine hâkimin öngördüğü süre boyunca gidilecek. Sürenin en az 1 yıl olması planlanıyor. Hâkimin belirlediği sürenin tamamlanmasıyla hükümlünün kelepçesi çıkarılacak. Kelepçe dış etkilere ve ısıya duyarlı olacak, çıkarıldığında izleme merkezine sinyal gidecek.