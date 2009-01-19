Çocuk tacizcisi İngiliz, Kuşadası’nda yakalandı

İngiltere'de çeşitli tarihlerde küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Interpol tarafından uluslararası bültenle aranan İngiliz, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.



Çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla hakkında uluslararası arama emri bulunan Glenhorace Haylor'un (55) Aydın sınırları içinde yazlık aldığı duyumunun ulaşması üzerine, Southantlon Mahkemesi, durumu Interpol aracılığıyla Türk Adalet Bakanlığına bildirdi.



Adalet Bakanlığının Söke 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazı ve Interpol'ün uyarısı üzerine, Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne ait ekipler çalışma başlattı.



Polis, zanlının evini tespit ederek, buraya operasyon düzenledi.



Evinde yakalanan Haylor, Söke 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Glenhorace Haylor'un, Adalet Bakanlığınca yapılacak işlemlerin ardından İngiliz polisine teslim edileceği öğrenildi.

