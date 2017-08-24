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Yaşam

Çocuk tacizcisi çevredekiler tarafından dövüldü

Gözaltına alınan Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

24 Ağustos 2017 14:18

Adana'da bir parkta 14 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi. Gözaltına alınan Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Birgün'ün haberine göre, olay Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sinan T. isimli şahıs, parkta arkadaşlarıyla birlikte yürüyen 14 yaşındaki S.A. ve H.T.'yi sözleriyle taciz etti. Kız çocuklarının çığlık atması üzerine çocuklar ile parkta bulunan diğer vatandaşlar, Sinan T.'yi kovalayıp yakaladıktan sonra darp etmeye başladı.

Parkta devriye gezen 'mobil park polisi' arbedeye müdahale ederek üstü-başı yırtılmış ve vücudunda darp izleri bulunan Sinan T.'yi gözaltına aldı.

Sinan T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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