Çocuk tacizcisi: Benim gibi insanların bu dünyada yaşamaması daha doğru!

Adana’da 6 yaşında bir erkek ve 9 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz eden 24 yaşındaki Devran K. isimli şahıs yargılandığı 2 ayrı davada tek celsede 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şahıs “Bu dünyada yaşamamam daha doğru olur” dedi.

Çocuğa karşı cinsel istismar suçundan hapis cezası alan Devran K., geçen kasım ayında izinli çıktığı cezaevinden firar etti. Hakkında çok sayıda cinsel istismar suçundan soruşturma da bulunan Devran K., 21 Kasım’da Dadaloğlu Mahallesi’nde bir erkek çocuğunu para verme bahanesiyle kandırarak boş bir eve götürerek tecavüz etmeye çalıştı. Çocuğun direnmesi üzerine kaçan Devran K., bu sefer 6 Aralık’ta 9 yaşındaki bir kız çocuğunu aynı mahallede bulunan bir evin tuvaletine götürerek taciz etti. Ev sahibi, tuvaletten sesler duyup bağırması üzerine Devran K. kaçtı. Polis şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Çocukların verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin eşkalini çıkaran polis Devran K.’yı yakaladı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Devran K. tutuklandı.

‘’Vicdan azabı yaşıyorum’’

Devran K. hakkında çocuğa karşı cinsel istismar ve hürriyeti yoksun kılma suçlarından 4′üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 2 ayrı dava açıldı. Aynı gün görülen duruşmalarda suçunu kabul eden Devran K., “Hatırladığım kadarıyla 3 çocuğa cinsel istismarda bulundum. Olayları bire bir hatırlamıyorum. Uyuşturucu kullanmıştım, her türlü uyuşturucu maddeyi de kullanırım. Benim gibi insanların bu dünyada yaşamaması daha doğrudur. Vicdan azabı yaşıyorum” diyerek suçunu kabul etti.

Mahkeme heyeti, Devran K.’yı 2 çocuğa karşı cinsel istismar ve hürriyeti yoksun kılma suçlarından 24′er yıl olmak üzere toplam 48 yıl hapis cezası verdi.