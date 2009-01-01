'Çocuk sahibi olmak istiyorum'

Ünlü Balet Tan Sağtürk, evlenip çocuk sahibi olmayı çok istediğini söyleyerek 'Beklentisi farklı insanlarla karşılaşmak lazım' diye konuştu.



Meral Okay, 'Nası Yani?' programına konuk olan 39 yaşındaki ünlü balet Tan Sağtürk'e 'Hadi artık evlen ve çocuk yap' diyerek tatlı bir serzenişte bulundu.



"Kendine ayırdığın vakit yok. Sen nerdeyse işin olmuşsun. Aşka ayıracağın vakit, canının sıkılmasına ayıracağın vakit, 39 yaşındasın çocuk.. Ah zaman geçiyor hadi" diyen Meral Okay'a, Televiyon gazetesinin haberine göre Tan Sağtürk, "Eksikliğini duyduğumuz şeylerdir bunlar herhalde. Sonuçta baktığımız zaman 40 yaşına gelmiş bir adam, bir aile istiyor. Ama yapabilmek ve sürdürebilmek önemli" yanıtını verdi.



Bu sırada söze giren Beyaz, "Çocuk istemiyor musun abi?" diye sordu. Tan Sağtürk sözlerine şöyle devam etti: "İsterim tabi istemez miyim? İstenmez mi? Çok da iyi bir baba olacağımı da tahmin ederim. Belki beklentisi farklı insanlarla karşılaşmak lazım. Diğer bütün yaşadığımız, beraber olduğumuz insanlara çok saygı duyarız her zaman. Çünkü zor şartları beraber yaşamışızdır. Reçetesi olsa zaten herhalde bulunmuş olurdu. Bakıyorum 10 yıl beraber olmuş bir insan evleniyor 2. güçn boşandığını da gördük. Bazen tak diye karşılaştığı gün evlenip ömür boyu mutlu olduğunu da gördük. Fedakarlık denilen şey galiba çok önemli. Ben fedakarlık yapamayacağım. Çok net" diye konuştu.

