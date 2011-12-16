T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çocuk pornosuna 'Ikarus' operasyonu

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 22 ülkede düzenlediği operasyonlarda büyük...

16 Aralık 2011 02:00

T24 - Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 22 ülkede düzenlediği operasyonlarda büyük bir çocuk pornosu şebekesini çökertti. 

"Ikarus" adı verilen operasyonda 22 ülkeden 112 kişi gözaltına alınırken, 220 binden fazla çocuk pornosu fotoğrafı ve videosu ele geçirildi.  

Europol Başkanı Rob Wainwright, operasyonların devam ettiğini, başka tutuklamalarında olacağını söyledi. Wainwright çocuk pornosuyla ilgisi olduğunu düşündükleri 269 kişiyi tespit ettiklerini belirtti. 


'Bebeklere tecevüz görüntüleri var' 

Lahey'de konuyla ilgili açıklama yapan Wainwright, ele geçirilen çocuk pornosu materyallerinin "iğrenç" olarak tanımlayarak, "Bazı videolarda küçük çocuklara ve bebeklere tecavüz görüntüleri var" dedi.


9 bin saatlik görüntü

"Bir insanın aklını almayacak kadar iğrenç çocuk pornosu fotoğrafları bulduk" diyen Europol Başkanı Rob Wainwright, operasyonlarda ele geçirilen 59 bilgisayar üzerindeki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Polis yetkilisi Wainwright, 9 bin saatlik video görüntüsü ele geçirdiklerini de belirtti.


Ülkelerin ismi açıklanmadı

Wainwright, operasyon yapılan 22 ülkenin isimlerini açıklamaktan ise kaçındı. Gözaltına alınan 112 kişiye çocuk pornografisinden 220 değişik suçlamada bulunuldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24