Çocuk pornosuna 'Ikarus' operasyonu

T24 - Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 22 ülkede düzenlediği operasyonlarda büyük bir çocuk pornosu şebekesini çökertti.



"Ikarus" adı verilen operasyonda 22 ülkeden 112 kişi gözaltına alınırken, 220 binden fazla çocuk pornosu fotoğrafı ve videosu ele geçirildi.



Europol Başkanı Rob Wainwright, operasyonların devam ettiğini, başka tutuklamalarında olacağını söyledi. Wainwright çocuk pornosuyla ilgisi olduğunu düşündükleri 269 kişiyi tespit ettiklerini belirtti.





'Bebeklere tecevüz görüntüleri var'



Lahey'de konuyla ilgili açıklama yapan Wainwright, ele geçirilen çocuk pornosu materyallerinin "iğrenç" olarak tanımlayarak, "Bazı videolarda küçük çocuklara ve bebeklere tecavüz görüntüleri var" dedi.





9 bin saatlik görüntü



"Bir insanın aklını almayacak kadar iğrenç çocuk pornosu fotoğrafları bulduk" diyen Europol Başkanı Rob Wainwright, operasyonlarda ele geçirilen 59 bilgisayar üzerindeki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Polis yetkilisi Wainwright, 9 bin saatlik video görüntüsü ele geçirdiklerini de belirtti.





Ülkelerin ismi açıklanmadı



Wainwright, operasyon yapılan 22 ülkenin isimlerini açıklamaktan ise kaçındı. Gözaltına alınan 112 kişiye çocuk pornografisinden 220 değişik suçlamada bulunuldu.





