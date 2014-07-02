Çocuk pornosu suçlamasına araştırma komisyonu



Sosyal Demokrat Parti (SPD ) eski Milletvekili Sebastian Edathy hakkında çocuk pornografisi iddiaları gündeme gelmiş, şubat ayında ev ve ofisinde arama yapılmıştı. Edathy, Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Bugün ilk toplantısını yapacak Meclis Araştırma Komisyonu olayla ilgili bir dizi soruya yanıt arayacak. Dönemin hükümet yetkililerinin Edathy'i uyardığı, gizli bilgilerin üçüncü kişilere aktarıldığı iddiaları soruşturulurken, Federal Emniyet Dairesi (BKA) yetkililerinin soruşturmada hatasının bulunup bulunmadığı aydınlatılmaya çalışılacak.

Komisyon, muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti'nin girişimiyle kuruldu. Edathy olayına adı karışan Hans-Peter Friedrich bakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalmış, gelişmeler Merkel hükümetinde sıkıntıya neden olmuştu.