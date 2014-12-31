Çocuk pornosu en çok ziyaret edilen 'gizli içerik'

Kullanıcının kimliğinin anonim kalmasını sağlayan internet tarayıcısı Tor'a yönelik yapılan bir araştırma, tarayıcı üzerinden en çok ziyaret edilen "gizli sitelerin", çocuk istismarı fotoğrafları barındıran siteler olduğunu ortaya çıkardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 6 ay süren araştırma İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırmada, Tor ağına katılabilmek için özel sunucular kuruldu ve ağdaki gizli siteler kataloglandı.

Araştırmaya göre, kullanıcıların kimliklerini ve bulundukları yeri gizleyerek internette dolaşabildikleri Tor, yasadışı uyuşturucu temin edebilmek için sıklıkla kullanıyor.

Ancak Tor'da en çok trafiği alan siteler çocuk pornosu siteleri.

Sadece Tor'da varolan gizli siteler var.

Tor, sadece kendi tarayıcısı içinde görülebilen internet siteleri kurulmasına da izin veriyor.

Tor kullanıcılarının günlük trafiğinde, bu gizli sitelerin payının %1.5 olduğu tahmin ediliyor.

Portsmouth Üniversitesi'nden Dr. Gareth Owen, 6 aylık çalışmalarında Tor'da 80 bin kadar gizli site bulduklarını açıkladı.

Araştırmaya göre bu siteler daha çok uyuşturucu, dolandırıcılık ve sanal para birimi Bitcoin'le ilgili siteler.

Bunların arasında çocuk istismarı fotoğrafları barındıran siteler de var.

Araştırmaya göre, bu sitelerin sayıları diğerleri kadar fazla olmasa da, bu sitelere gelen trafik diğerlerinden çok daha fazla.

Dr. Owen 'araştırmada trafiğin %75'inin bu sitelere yönlendiğini gördüklerini' söylüyor.

Ancak araştırmacılar, bu internet trafiğinin hepsinin gerçek kullanıcılara ait olup olmadığını söylemenin zor olduğu, trafiğin bir kısmının "robot bilgisayarlara" ait olabileceği uyarısını yapıyor.

Bazı kullanıcılar da, Tor'un birçok farklı kaynak üzerinden akan trafiğinin takip edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.