-ÇOCUK OTOMOBİLDE YALNIZ BIRAKILINCA SEYDİŞEHİR (A.A) - 17.09.2010 - Konya'nın Seydişehir ilçesinde babasına ait otomobile binen 5 yaşındaki çocuğun el frenini indirdiği otomobil, yolun karşısındaki inşaat halindeki binanın çukuruna düştü. Ters dönen aracın içinden çıkarılan küçük çocuk, yara almadan kurtuldu. Hacıseyitali Mahallesi 231 No'lu Sokak'taki evlerinin önünde park halinde duran babası Şehmuz A'ya ait 42 ZE 812 plakalı otomobile binen 5 yaşındaki Rezzan A, yalnız bırakıldığı otomobilde direksiyon ve vitesle oynamaya başladı. Bu sırada küçük Rezzan'ın el frenini indirdiği otomobil, aniden hareket etmeye başladı. Araç, bir süre ilerledikten sonra yolun karşısında bulunan inşaat halindeki binanın çukuruna düştü. Kazayı gören vatandaşlar tarafından ters dönen araç içerisinden çıkarılan küçük Rezzan, kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, olayın şokunu uzun süre üzerinden atlatamayan Rezzan'ı sakinleştirerek bir daha araçlarla oynamaması konusunda uyardı.