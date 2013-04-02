Elektronik aletler çocukların büyümesini engelliyor!

Yapılan bir araştırma, elektromanyetik dalga yayan cihazların büyüme hormonunun salgılanmasını engellediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, yaklaşık 25 yaşına kadar gece saatlerinde salgılanan büyüme hormonu ışık ve elektromanyetik dalgalardan olumsuz etkileniyor.

Elektromanyetik Kirliliği Önleme Ölçme Araştırma ve Eğitim Derneği (TEMKODER) Başkanı Mehmet Bayramoğlu, konuyla ilgili ”Çocukların sağlıklı büyüyebilmesi için yatak odalarında cep telefonu ya da bilgisayar gibi elektromanyetik dalga yayan hiçbir cihazın bulunmaması gerekiyor” ifadelerini kullanırken, bu konuda proje başlattıklarını belirtti. Bayramoğlu, farkındalık yaratmak için İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarıyla iş birliğine giderek başlattıkları ”Elektromanyetik Kirlilik Konusunda Çocuklarımızı Bilinçlendirme Projesi” kapsamında başkentte 52 okulda yaklaşık 7 bin 500 çocuğa seminer verdiklerini söyledi.

”Artık teknolojisiz bir yaşam mümkün değil” ifadesini kullanan Bayramoğlu, çocukları teknolojinin olumsuz yanlarına karşı uyardıklarını, teknolojiyi doğru kullanmalarını sağlayacak önerilerde bulunduklarını dile getirdi.

Baz istasyonları, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve kablosuz modemler gibi elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalgalar hakkında bilgi verdiklerini ve bu cihazların nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin uygulamalı deneyler yaptıklarını söyleyen Bayramoğlu, öğrencilerin bu seminerleri ilgiyle takip ettiğini bildirdi.

gidahareketi.com'da yer alan habere göre Bayramoğlu, ”Cep telefonuyla ne kadar çok konuşursanız o kadar kulağınızın, başınızın ağrıdığını, yüzünüzün kızardığını hissedersiniz. Seminerlerde uzun süreli cep telefonuyla konuştuktan sonra başımızın konuşmadan önceki ve sonraki termal görüntülerindeki farklılığı gösterdik. Dernek olarak bedava dakikaların sınırlandırılmasını ya da tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çocuklar başta olmak üzere herkese sağlığını etkileyen evde düşmanlar: Kablosuz Wifi modemler, cep telefonu, tasarruflu ampüller, flosan türü adınlatmalar, mikro dalga fırınlar, baz istasyonları, kızıl ötesi haberleşme aletleri, kordonsuz sahit telefonlar.