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Sağlık

Çocuk ne zaman konuşur?

Soru: 22 aylık oğlum henüz konuşamıyor. Endişeleniyorum. Ne yapmalıyım?

04 Mart 2009 02:00

Soru: 4 yaşında kızım var. Kardeşi olduktan sonra huysuz, kıskanç bir çocuk oldu. Dolayısıyla kardeşi ilgisiz büyüdü. Şimdi 22 aylık fakat konuşamıyor. Kızım 11 aylık konuştuğu için oğlumdan endişe ediyorum. Ne yapmalıyım?

Gönderen: Hatice T.

Cevap

Sayın Hatice Hanım,

Her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklıdır. Genetik yani doğuştan getirilen bir takım özellikler ile çevresel faktörlerin birbirleriyle etkileşimi sonucu her çocuğun gelişimi kendine özgü bir yol izler. Dolayısıyla kardeşlerin aynı zamanda yürümeye başlamasını ya da ilk kelimelerini söylemeye başlamalarını bekleyemeyiz.

Sizin de paylaşmış olduğunuz gibi kardeşler arasında yaşanan sorun ve çocuğunuzun içinde bulunduğu ortam onun dil gelişimini etkilemiş olabilir. Ancak oğlunuzun konuşmasının gecikmesini tek bir nedene bağlamak doğru olmaz. Bu konu ile ilgili çocuğunuzun gelişimini takip eden doktorunuza danışmanızı ve gerekli görüldüğü takdirde bir konuşma/dil gelişimi uzmanından yardım almanızı öneririz.

Ayrıca internet sitemizde yer alan Gelişimin Temel Taşları kısmında dil gelişimi alanına tıklayarak çocuğunuzun bu dönemde hangi gelişim düzeyinde olması gerektiğini öğrenebilir, anne baba olarak neler yapabileceğiniz konusunda daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vakfımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, mutlu günler dileriz.

AÇEV

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