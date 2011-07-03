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Yaşam

Çocuk koltuğu olsaydı Fatma yaşayacaktı

Ön koltukta annesinin kucağında oturan 15 aylık Fatma Naz, kaza sırasında ön camdan fırlayarak hayatını kaybetti.

03 Temmuz 2011 03:00

T24 - Ön koltukta annesinin kucağında oturan 15 aylık Fatma Naz, kaza sırasında ön camdan fırlayarak hayatını kaybetti. Piyasada 100 liraya bile çocuk koltuğu satılırken, ailelerin ihmali yüzünden bir çocuk daha yaşamını yitirdi.

Bir koltuk uğruna




Türkiye’de 1 Haziran 2010 itibarıyla trafikteki tüm araçlar için çocuk oto güvenlik koltuğu zorunluluğu getirilmesine rağmen, anne-babaların yüzde 80’e yakını bu kurala uymuyor.



Ön koltuktan fırladı


Fiyatları 100 liradan başlayan çocuk oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı için bir çok çocuk yaşamını yitiriyor. Kayseri-Ankara yolunda dün yaşanan kazada, bu kez kurban 15 aylık Fatma Naz’dı.


İskenderun Çocuk Hastanesi’nde şoförlük yapan Murat Aydınboy, eşi, kızı ve kardeşiyle Ankara’daki yakınlarını ziyaret etmek için otomobiliyle yola çıktı. Ankara’dan Kahramanmaraş’ta bulunan eşi Ayşe’nin akrabalarına da gitmek isteyen Murat Aydınboy’un kullandığı otomobil, Kayseri-Ankara karayolunun 42’nci kilometresinde virajı alamayıp takla attı.



Anne-baba kurtuldu

Otomobilde annesi Ayşe Aydınboy’un (19) kucağında bulunan 15 aylık Fatma Naz ön camdan fırlayıp, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Murat Aydınboy, eşi Ayşe ve kardeşi Mustafa Sefa Aydınboy ise hafif yaralandı. Ayşe Naz’ın anne ve babası çocuk oto koltuğu olmadan şehirlerarası yola çıkmanın yanı sıra, anne ve çocuğunun arka koltukta oturması gibi bir önlem bile almamışlardı.


Yoksa cezası 62 lira

50 kilometre hızla giden bir araçta kaza meydana geldiğinde, 18-20 kilo ağırlığındaki bir çocuk 500 kiloluk bir ağırlığa eşit hızla ileri fırlıyor.


ABD’de yapılan bir araştırmaya göre çocuk koltuğunun doğru kullanılmasıyla çocuk ölümleri yüzde 71 oranında azalıyor.


Türkiye’de tüm araçlarda çocuk oto koltuğu bulundurma zorunluluğu 1 Haziran 2010 itibariyle yasalaştı. Buna göre, boyu 135 santimetreden kısa ve kilosu 36’dan az olan çocuklar araçlarda oto koltuğuyla taşınacak. Kurala uymayanlara, 62 lira para cezası ve 15 ceza puanı uygulanacak.



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