Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)



Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)



Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Koç21 Mart - 20 NisanEn Çok Sevdiği Söz :"BEN"İyi Olduğu Konular : Cesur, enerjik, maceracı, sevgi doluZor Alanlar : İstekleri bitmez, çabuk parlar, sabırsızdır.Koç çocuğu varlığını her zaman size hissettir. Etraftaki sessizliği bozması veya sizi kızdıracak bir şey yapması an meselesidir. Eğer onu ihmal ederseniz, ağlayıp size kendini hatırlatacağından emin olabilirsiniz.Aktif Koç burcu çocuğunun her zaman bir şeylerle meşgul olması gerekir. O etraftayken kendinize zaman ayırmak pek de kolay olmayabilir. Ancak bütün bu yaptıklarını sizi öpücüklere boğarak ve sevgi gösterileri yaparak unutturmasını da iyi bilir.Bu burçta doğan çocukların erken yaşta disiplini öğrenmesi gerekir. Onların bitmek tükenmek bilmeyen enerjilerini ve azimli karakterini baştan yönlendirebilmek için tutarlı kurallara ihtiyacınız vardır. İnanın bu disiplin onların karmaşık dünyasını rahatlatacaktır.Bu gözü kara çocuk kazalara açıktır. Gözünüz devamlı onun üzerinde olmalı; çünkü hareketli oyunların sonu ağlamakla bitebilir. Doğumundan itibaren sizi peşinden koşturacak bu çocukla hayatınızın hiçbir zaman sıkıcı olmayacağına emin olabilirsiniz.