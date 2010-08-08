-ÇOCUK KIYAFETLERİNE PSİKOLOG KONTROLÜ ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - Wenice Kids Üst Yöneticisi (CEO) Oktay Özdemir, üretim aşamasında genel olarak hammadde sağlığına dikkat edildiğini, firma olarak fiziksel sağlığın yanı sıra çocuk psikolojisine de büyük önem verdiklerini belirterek, ''dünyada psikolog kontrolünde hazırlanan koleksiyona sahip ilk firma olduklarını'' söyledi. Firmanın, 1993'te çocuk giyim üretimine başlayan Kuşam Tekstil tarafından 1998'de kurulduğunu ifade eden Özdemir, Wenice Kids'in 56 ülkede faaliyet gösterdiğini, son tüketiciye ulaşma cirolarının 100 milyon avroya ulaştığını anlattı. Çocukların sağlığı için ürünleri müşteriyle buluşturmadan önce 19 testten geçirdiklerini anlatan Özdemir, firmanın ''dünyada psikolog kontrolünde hazırlanan koleksiyona sahip ilk firma'' olduğunu söyledi. Özdemir, ''ürünün doku görüntüsü, görsellik, renkler, şekillerin kullanım tarzının ürünü giyen çocuğun psikolojisini etkilediği, renkleri yumuşatarak kullanmanın çocuk psikoloji üzerinde olumlu etki sağladığı'' görüşünü ifade etti. Ürün sağlık konusunu içerik ve fiziksel sağlık olmak üzere ikiye ayırdıklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu: ''İçerik sağlığı, ürünün hammaddesine kullanılan malzemelerin insan sağlığına uygunluğuna bakmaktadır. Fiziksel ve görsel sağlık konusunda dünyada hemen hemen hiçbir çalışma yapılmamış. Biz bu konunun özellikle psikolog ekibimizle yaptığımız çalışmada çok önemli olduğunu gördük. Bu konuda her tasarımımız psikolog kontrolünden geçiyor, çocuklarımızın görsel sağlığına da önem veriyoruz. Örneğin, özellikle çok cırtlak kırmızı kullanılması bebeklerin sinir sistemini etkilemekte, agresif şekiller down sendromlu çocukların hastalığını tetiklemektedir. Biz bunlara dünyada ilk defa görsel sağlığı baz alarak çalışma yapıyoruz.'' Tekstil sektörünün kalitesiz üretim yapan firmalardan temizlenmesi için denetimleri desteklediklerini ve bu tür ürünlerin hangi markalara ait olduğunun açıklanması gerektiğini belirten Özdemir, ''Türkiye'de tekstil sektöründe sağlıklı üretim kültürü oluştu. Bu çok önemli. Çocuk hazır giyimi konusunda Türkiye'ye talep var. Bu tip markalar açıklanırsa, çocuk hazır giyim sektörü Türkiye'de üretim anlamında büyüme sağlayacaktır. Bu isimler açıklanırsa, Avrupa'da üretilen birçok marka Türkiye'ye gelecektir'' diye konuştu.