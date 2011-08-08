Çocuk kavgası katliama dönüştü

T24

Suruç'ta çocukların kavgasının ardından büyüklerin arasında çıkan kavga katliama dönüştü.Uzun namlulu silahların devreye girdiği çatışmada 3'ü kadın 4 kişi öldü. 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.Katliamın ardından ilçeye bölgeden takviye polis ve jandarma gönderildi.Öğle saatlerinde aynı aşirete mensup ve akraba olan iki aile, birkaç gün önce çocukları oynarken çıkan kavgadan dolayı tartıştı.Komşularının araya girmesiyle yatıştırılan aileler, bugün öğle saatlerinde yine tartışmaya başladı. Tehditlerin ardından aileler yakınlarını toplamak üzere evlerine dağıldı.Öğlen saatlerinde bir araya gelen iki aile, bu kez kalaşnikof, av tüfeği ve tabancalarla birbirine saldırdı.Dakikalarca süren çatışmanın ardından olay yerine zırhlı araçlar ile çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.Ortalığın kan gölüne döndüğü sokakta kurşunlara hedef olan İdan Şahin (45), Sevim Pesen (40) ve Veli Pesen (31) Suruç Devlet Hastanesi'nde, Şemse Şahin (38) ise getirildiği Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Çatışma sırasında yaralanan 8 kişi ise Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneye getirilen 8 yaralıdan durumu ağır olan Zeynep Şahin, Ali Pesen ve Nahsen Pesen acil serviste yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.