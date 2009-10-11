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Yaşam

Çocuk kaçırmaya çalışanlara linç girişimi

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki bir kızı zorla kamyonete bindirilerek kaçırmaya çalışan iki kişi linç edilmek istendi.

11 Ekim 2009 03:00

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki bir kızı zorla kamyonete bindirilerek kaçırmaya çalışan iki kişi kızın ailesi ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Organ mafyası söylentisinin yayıldığı ilçede gerginlik sürüyor.

Viranşehir ilçesi Evren Paşa Mahallesi Martı sokakta fırına ekmek almaya giden 9 yaşındaki D.K. zorla iki kişinin bulunduğu kamyonete bindirilmeye çalışıldı.

Çocuğun bağırması üzerine yakınları hemen kamyonetin bulunduğu yere koştu.

Çocuğun yakınları kamyoneti durdurdu, içindeki iki kişiyi darp etti.

İki zanlının organlarını almak için çocuğu kaçırmaya çalıştığı söylentisinin sokakta yayılması üzerine büyük bir kalabalık toplandı.

Polis zanlıları güçlükle emniyete götürdü. Öfkeli kalabalık kamyoneti parçalamaya çalıştı.

Polis kalabalığı havaya ateş açarak durdurabildi. İlçede gerginlik sürüyor.

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