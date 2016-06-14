Çocuk İstismarını Önleme Komisyonu Başkanı: Somut olayları araştırmıyoruz!

TBMM Çocuk İstismarını Önleme Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Elaman’ın ortaya çıkardığı, Karaman'da Yunus Emre Kültür Vakfı’na bağlı Cedit yurdunda çocukların şiddet gördüğü olayına ilişkin komisyon olarak yaşanan olayları araştırmadıklarını söyledi ve "Komisyon olarak görevimiz bu olaylar neden kaynaklanır, neden önlenemez, önlenmesi için neler gereklidir, hangi tedbirler alınması gerekir. Bizim görev alanımız bu" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Moralimizi bozan ve zaman zaman haberlerde duyduğumuz çocuk istismarı olaylarının en aza indirilebilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk İstismarını Önleme ve Araştırma Komisyonu, üyeleri, 54 yaşındaki Muharrem Büyüktürk'ün 10 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve yargılama sonucu 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı olayın meydana geldiği Karaman'a geldi. 9 AK Parti, 4 CHP, 1 MHP ve 1 HDP'den olmak üzere 15 milletvekilinden oluşan araştırma komisyonu üyeleri, Karaman'daki bir otelde çocuklarla ilgili olan Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Rehberlik Uzmanları, Psikologlar ile Sosyal Hizmet Uzmanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı düzenledi.

Basın kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Çocuk İstismarını Önleme ve Araştırma Komisyonu Başkanı AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, çocukların çok önemli olduğuna dikkat çekerek onların en iyi şartlarda yetiştirilmesi, sağlıklı ortamlarda eğitim hayatlarını sürdürmesinin ailelerinin ve devletin de görevi olduğunu söyledi. Bu anlamda son yıllarda önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Tunç, çocuk mahkemelerinin kurulduğunu, Türk Ceza Kanunu'nda çocuk istismarını önlemek için cezaların arttırıldığını anlattı.

“İstismar yaşanmaması için gayret göstereceğiz”

Yaptıkları toplantılarda alınması gereken tedbirlerle alakalı yeni hususların karşılarına çıktığını ifade eden Tunç, "Eğer bir yerde çocuk varsa bu bir risk alanıdır. Burada çalışacak olan öğretmen ve onların hizmetlerinde bulunan herkesin belirli bir eğitimden geçmesi yönünde komisyonumuza öneriler sunuldu. Bu anlamdaki tekliflerimizi rapor halinde ilgili kuruluşlara ve en başta TBMM'ye Genel Kurulu'na sunacağız. Bu tür moralimizi bozan ve zaman zaman haberlerde duyduğumuz çocuk istismarı olaylarının en aza indirilebilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

“Moraller bozuluyor”

"Bu konuyu araştırırken ya da bu konuyla ilgili haberler yapılırken çocuğun üstün yararının gözletilmesi lazım. Bu konuda son yıllarda farkındalık arttığı için haberlerin çok olması insanımızın tabi ki moralini bozuyor. Acaba 'Bu olaylar çok mu arttı? Neden sürekli gündeme geliyor' şeklinde. Bizim derdimiz bu haberler hiç yapılmasın. Yapılmaması içinde hepimiz gerekli tedbirler almak zorundayız. Çocuklarımızı koruyucu her türlü tedbiri alacak güçte olan bir devletiz.”

“Yapılacak çok iş var”

“Bu konuda yapılacak çok iş olduğuna dikkat çeken Tunç, "Çocuk izleme merkezlerinin tüm yurtta yaygınlaşması, (şu anda 24 ilde var) yine çocukların eğitim gördüğü barındığı yurtlarda denetimlerin sıklaştırılması, okuldaki rehber öğretmenlerin sayısının artması bu anlamda yapılacak çalışmalar var. Rehber öğretmenler eskiden çok daha sayısı azdı. Şu anda belirli bir artış trendinde. Yeterli mi değil. Bunun sayısının daha da fazla olmasını, hatta her sınıfa bir rehber öğretmen mümkünse yetiştirilmeli. Üniversitelerimize de burada çok büyük görevler düşüyor. Bu anlamdaki uzmanları bir an önce yetiştirip devletinde bu alanda kadroları açıp çocuklarımızın hizmetine sunmamız gerekiyor" dedi.