Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu’nun raporu gelecek döneme kalabilir

Karaman’da Ensar Vakfı’na bağlı yurtta 10 erkek çocuğuna cinsel istismar olayından sonra TBMM’de 4 siyasi partinin uzlaşmasıyla kurulan ‘Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan’ Araştırma Komisyonu 22 Temmuz’da üç aylık çalışma süresinin sonuna geliyor. Bugüne kadar 25 akademisyen ile Karaman, Ankara Sincan çocuk Kapalı Cezaevi ve Çocuk Eğitim Evi ile Ankara Çocuk İzleme Merkezi’nde inceleme yapan komisyon 3 aylık ek çalışma süresi talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Komisyon Başkanı AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, ek bir aylık süre talebinden bulunacakları kalan dinleme ve yerinde incelemelere devam edeceklerini söyledi. TBMM’nin Ağustos ayında çalışması durumunda komisyon raporu TBMM Başkanlığına sunulacak. Ancak, tatile girmesi durumunda rapor yeni yasama yılına kalacak.

Yılmaz Tunç: Bu konuyu siyasi istismara alet ettirmeyeceğiz

Komisyon Başkanı AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, komisyonunun ‘bir şey yapmadan bittiğine‘ ilişkin eleştirileri ‘çocuk istismarı üzerinden siyasi istismar’ olarak nitelendirdi. Komisyonun iktidar ve muhalefet üyelerinin birlikte çalıştıklarını, komisyona davet edilen her üç konuktan birinin muhalefetin belirlediği isim olduğuna dikkat çeken Tunç, tüm bu çalışmaların çocuğun üstün yararı gözetilerek yapıldığını söyledi. Bu yöndeki eleştirilerin çalışmalara büyük gayret gösteren milletvekilleri, uzmanlar ve komisyona davet edilen konuklar açısından haksızlık olduğunu ifade eden Tunç, “Çocuklar bizim geleceğimiz diyoruz, onları en iyi şekilde korumamız lazım. Onlarla ilgili kurulan bir komisyonda bu eleştiriler için şunu söyleyebiliriz; bu konuyu çocuk istismarı üzerinden siyasi istismara alet ettirmeyeceğiz.”

Tunç’un T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Komisyonumuz 22 Nisan’dan bu yana çocuk üstün yararının düşünerek çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çocuk istismarıyla alakalı konunun tüm boyutlarını ortaya koymak için çeşitli üniversitelerden, akademisyenleri i komisyona davet ettik. Muhalefet partilerinin önerdikleri isimler de gelip açıklamalarda bulundu. Davet edilen her üç konuktan biri muhalefetin belirlediği isim oldu.

"Olayın hukuki boyutundan rehberlik ve rehabilitasyon boyutuna kadar her şey masaya yatırıldı. Sadece dinliyoruz yeklindeki eleştiriler var bu eleştiriler kesinlikle haksız ve doğru değil.

"Komisyonun tüm üyeleri büyük gayret gösterdi. Hem tüm üyelerimiz, uzmanlar ve komisyona davet ettiğimiz kişiler. Bu konuda raporlar hazırladılar. Dolayısıyla bu yöndeki eleştiriler bütün bu emeğe de saygısızlık olur. Çalışmalarımızı çocuğun üstün yararını gözeterek yaptık.

"Kesinlikle öyle bir niyetimiz olamaz. Çocuklar bizim geleceğimiz diyoruz, onları en iyi şekilde korumamız lazım. Dolayısıyla onlarla ilgili kurulan bir komisyonda bu eleştiriler için şunu söyleyebiliriz; çocuk istismarı üzerinde siyasi istismar yapanların eleştirileri. Biz bu konuya siyasi istismara alet ettirmeyeceğiz. Komisyon raporumuzda çocuk istismarı konusunun başta cinsel istismar olmak üzere çocukların her türlü istismarının ülkemizde en aza indirilmesi anlamında raporumuzda çok önemli tespit ve tavsiyeler olacak. Bu raporumuzda ortaya çıktığında göreceksiniz rapor yazılırken de tüm partilerin görüşleri de oraya yansımış olacak."