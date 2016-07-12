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Politika

Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu’nun raporu gelecek döneme kalabilir

Yılmaz Tunç: Rapor yazılırken de tüm partilerin görüşleri de oraya yansımış olacak

12 Temmuz 2016 23:38

Hülya Karabağlı

Karaman’da Ensar Vakfı’na bağlı yurtta 10 erkek çocuğuna cinsel istismar olayından sonra TBMM’de 4 siyasi partinin uzlaşmasıyla kurulan ‘Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan’ Araştırma Komisyonu 22 Temmuz’da üç aylık çalışma süresinin sonuna geliyor. Bugüne kadar 25 akademisyen ile Karaman, Ankara Sincan çocuk Kapalı Cezaevi ve Çocuk Eğitim Evi ile Ankara Çocuk İzleme Merkezi’nde inceleme yapan komisyon 3 aylık ek çalışma süresi talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Komisyon Başkanı AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, ek bir aylık süre talebinden bulunacakları   kalan  dinleme ve  yerinde incelemelere  devam edeceklerini söyledi. TBMM’nin Ağustos ayında çalışması durumunda komisyon raporu TBMM Başkanlığına sunulacak. Ancak, tatile girmesi durumunda rapor yeni yasama yılına kalacak.

 

 Yılmaz Tunç: Bu konuyu siyasi istismara alet ettirmeyeceğiz

 

Komisyon Başkanı AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç,  komisyonunun ‘bir şey yapmadan bittiğine‘ ilişkin eleştirileri ‘çocuk istismarı üzerinden siyasi istismar’ olarak nitelendirdi.  Komisyonun iktidar ve muhalefet üyelerinin birlikte çalıştıklarını, komisyona davet edilen her üç konuktan birinin  muhalefetin  belirlediği isim olduğuna  dikkat çeken Tunç,  tüm bu çalışmaların çocuğun üstün yararı gözetilerek  yapıldığını söyledi. Bu yöndeki eleştirilerin çalışmalara büyük gayret gösteren milletvekilleri, uzmanlar ve komisyona davet edilen konuklar açısından haksızlık olduğunu ifade eden  Tunç, “Çocuklar bizim geleceğimiz diyoruz, onları  en iyi şekilde korumamız  lazım. Onlarla ilgili kurulan bir komisyonda bu eleştiriler için şunu söyleyebiliriz; bu konuyu  çocuk istismarı üzerinden siyasi istismara alet ettirmeyeceğiz.”

 

Tunç’un T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

 

"Komisyonumuz 22 Nisan’dan bu yana çocuk üstün yararının düşünerek çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çocuk istismarıyla alakalı konunun tüm boyutlarını ortaya koymak için çeşitli üniversitelerden,  akademisyenleri i komisyona davet ettik. Muhalefet partilerinin önerdikleri isimler de  gelip açıklamalarda bulundu. Davet edilen her üç konuktan biri muhalefetin belirlediği isim oldu.

"Olayın hukuki boyutundan rehberlik ve rehabilitasyon boyutuna kadar her şey masaya yatırıldı.  Sadece dinliyoruz yeklindeki eleştiriler var bu eleştiriler kesinlikle haksız ve doğru değil.

"Komisyonun tüm üyeleri büyük gayret gösterdi.  Hem tüm üyelerimiz,  uzmanlar ve komisyona davet ettiğimiz kişiler. Bu konuda raporlar hazırladılar.  Dolayısıyla bu yöndeki eleştiriler bütün bu emeğe de saygısızlık olur. Çalışmalarımızı çocuğun üstün yararını gözeterek yaptık.

"Kesinlikle öyle bir niyetimiz olamaz. Çocuklar bizim geleceğimiz diyoruz, onları  en iyi şekilde korumamız  lazım.  Dolayısıyla onlarla ilgili kurulan bir komisyonda bu eleştiriler için  şunu söyleyebiliriz;  çocuk istismarı üzerinde siyasi istismar yapanların  eleştirileri. Biz bu konuya siyasi istismara alet ettirmeyeceğiz. Komisyon raporumuzda çocuk istismarı konusunun başta cinsel istismar olmak üzere çocukların her türlü istismarının ülkemizde en aza indirilmesi anlamında raporumuzda çok önemli tespit ve tavsiyeler olacak. Bu raporumuzda  ortaya çıktığında  göreceksiniz rapor yazılırken de  tüm partilerin görüşleri  de  oraya yansımış olacak."

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Yılmaz TunçHülya KarabağlıT24çocuk istismarını önleme komisyonu

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