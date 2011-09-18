-Çocuk istismarı önlenecek GAZİANTEP (A.A) - 18.09.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, çocuk istismarıyla mücadele yasasının ''hadım yasası'' şeklinde isimlendirilmesinden rahatsız olduğunu bildirdi. Bakan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk istismarının önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgiler vererek, bunun temel bir yasa olduğunu belirtti. Medyanın bu yasayı magazinleştirmek için farklı başlık ve tanımlar kullandığını ifade eden Şahin, bunun çeşitli tartışmalara sebep olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: ''Çocuk istismarıyla ilgili mücadele yasasının bu şekilde (hadım yasası) isimlendirilmesinden çok rahatsızım. Biz çocuk istismarıyla ilgili çocuğa yönelik her türlü istismarı önleyecek yeni bir yasal altyapının çalışmasına başladık. Bu yasanın adı 'Çocuk İstismarıyla İlgili Mücadele Yasası' olacaktır ve temeline baktığınız zaman da bu kelimenin yasanın içerisinde olmadığı temel bir yasadan bahsediyoruz. Koruyucu ve önleyici tedbirlerin olduğu, bilimsel bir yasadan bahsediyoruz.'' Söz konusu çalışmaların farklı isimlendirilmesi sonucu kamuoyunda yanlış anlaşılmalar olduğunu ve bu neden maksada ulaşılamadığını aktaran Şahin, çocuk istismarıyla mücadele için müsteşar başkanlığında bir çalışma başlatıldığını ve hukuki altyapının hızlı bir şekilde oluşturulacağını kaydetti. Medya organları üzerindeki çeşitli yayınlar ile internet üzerindeki kimi web sitelerin de çocuklar için tehdit oluşturabileceğini kaydeden Bakan Şahin, bu alanda da yasal düzenlemeler yapılmasının gerekliliğine işaret ederek, ''Bu konuda da taslağımız oluştuğu zaman sivil toplumla ve basınla paylaşacağız. Tartışma ortamları ve onlardan gelebilecek bildirimlere göre Bakanlar Kurulu'na ve parlamentoya göndereceğiz. Şu anda yolun daha başındayız'' dedi.