Çocuk istismarı konusunu araştırma komisyonuna AKP henüz üye vermedi

Karaman’da Ensar Vakfı’nda ortaya çıkan tecavüz skandalının ardından çocuk istismarlarıyla ilgili araştırma önerisini önce reddeden ancak daha sonra kabul eden AKP’nin Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu'na henüz üye vermediği için komisyonun kurulamadığı öğrenildi.

Dört siyasi partinin ortak önerisiyle TBMM Genel Kurulu’nda 24 Mart’ta çocuk istismarı ile ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edilmişti. Birgün’den Sebahat Karakoyun’un haberine göre, aradan üç hafta geçmesine rağmen araştırma komisyonu çalışmaya başlayamadı. CHP, HDP ve MHP komisyonda görev yapacak milletvekillerini TBMM Başkanlığı’na bildirdi. TBMM İçtüzüğü’ne göre 15 üyeli komisyonun çalışmaya başlaması için tüm partilerin isim bildirmesi ve bu isimlerin genel kurulda okunması gerekiyor. AKP komisyon için üye bildirmediği için araştırma komisyonu hala çalışmaya başlayamadı.

“AKP soğutmaya çalışıyor”

CHP’nin komisyon üyeleri arasında yer alan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yaptığı açıklamada, AKP’nin işi savsaklamaya, soğutmaya çalıştığını söyledi. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, şunları söyledi: “Karaman’da 20 Nisan’da dava görülmeye başlayacak. Bu komisyonun o davayı yakından izlemesi gerekiyor. Ülkenin dört bir yanından istismar haberleri geliyor. Bir çocuğu bile istismardan kurtarmak önemli. Ancak AKP’nin önceliği çocuklar değil eğitim bahanesiyle yasa dışı faaliyet gösteren vakıflar.”

“Çirkin taktik”

Komisyonda HDP’yi temsilen görev yapacak olan İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da AKP’nin komisyona üye bildirmemesini “çirkin bir taktik” dedi. Kerestecioğlu’nun açıklaması özetle şöyle: “Komisyonun kurulmasını önce reddeden ve engelleyen AKP sonradan zoraki destek vermek durumunda kaldı. Şimdi de üye bildirmeyerek komisyonun çalışmasını geciktirmeye çalışıyorlar. Bu zihniyeti şiddetle kınıyorum. Söz konusu olan çocuk istismarı. Birgün bile gecikmeye tahammülü yok bu konunun.”