Çocuk istismarı komisyonu için CHP, MHP ve HDP üyelerini bildirdi; AKP bekleniyor

Karaman’da çocuklara tecavüzün ardından dört siyasi partinin ortak önerisiyle kurulan araştırma komisyonu gün sayıyor. CHP, MHP ve HDP çocuk tacizlerini araştırma komisyonunda çalışacak milletvekili üyelerini belirledi ve TBMM Başkanlığı’na bildirdi. TBMM Genel Kurulu’nda 24 Mart oturumunda komisyon kurulması karara sağlanmıştı.

CHP’den Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Bursa Miletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, MHP’den Aydın Milletvekili Deniz Deniz Depboylu, HDP’den İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu görev yapacak. Araştırma komisyonları üç ay çalışıyor gerekli durumlarda ek süre de alınabiliyor.