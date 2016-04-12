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Çocuk istismarı komisyonu için CHP, MHP ve HDP üyelerini bildirdi; AKP bekleniyor

Komisyon kurulması 24 Mart'ta karara bağlanmıştı

12 Nisan 2016 00:46

Hülya Karabağlı

Karaman’da çocuklara tecavüzün ardından dört siyasi partinin ortak önerisiyle kurulan araştırma komisyonu gün sayıyor. CHP, MHP ve HDP çocuk tacizlerini araştırma komisyonunda çalışacak milletvekili üyelerini belirledi ve TBMM Başkanlığı’na bildirdi.  TBMM Genel Kurulu’nda 24 Mart  oturumunda komisyon kurulması karara sağlanmıştı.

CHP’den Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Bursa Miletvekili Nurhayat  Altaca Kayışoğlu, İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, MHP’den Aydın Milletvekili Deniz Deniz Depboylu, HDP’den İstanbul Milletvekili  Filiz Kerestecioğlu  görev yapacak. Araştırma komisyonları üç ay çalışıyor gerekli durumlarda  ek süre de alınabiliyor.

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