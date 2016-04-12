Çocuk istismarı bu kez Erzurum’da; sınıf öğretmeni öğrencilerine taciz iddiasıyla tutuklandı

Erzurum'da bir ilköğretim okulunda 10'a yakın 5'inci sınıf öğrencisi, sınıf öğretmenleri A.K.'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlattı. Aileler suç duyurusunda bulundu. Öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet’in haberine göre, olay, geçen yıl Erzurum merkez Yakutiye ilçesinde bir ilköğretim okulunda meydana geldi. İddiaya göre, okulda eğitim gören 10'a yakın 5'inci sınıf öğrencisi, sınıf öğretmeni A.K.'nin kendilerini taciz ettiğini ailelerine söyledi.

Bunun üzerine öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yürütülen araştırma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında idari soruşturma başlatılan öğretmen A.K. açığı alındı.

Önceki gün taciz iddiasıyla Erzurum Adliyesinde hakim karşısına çıkan A.K., 'Küçük çocuklara taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taciz iddiasıyla başlatılan tahkikat devam ediyor.