Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)



Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)



Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

İkizler22 Mayıs - 21 HaziranEn Çok Sevdiği Söz :"SIKILDIM!"İyi Olduğu Konular : Akıllı, çok yönlü, spontane, entellektüelZor Alanlar : Değişken, tutarsızİkizler burcunda doğan çocuklar yerinde duramayan, meraklı ve hareketli çocuklardır.İlk sözleri “Neden?” olacağı için onlara büyükdükçe bilgisayar, ansiklopedi gibi meraklarını beslecek alet ve kitaplar almak faydalıdır. Çok çabuk sıkıldıkları için evinizden bulmacaları ve kitapları da eksik etmeyin. Genelde yaşıtlarından zekaca önde olan bu çocukları sakin ve yerinde oturur görmek zordur.Gelişmiş hayal güçleri ile size inanılmaz hikayeler anlatırlar. Küçük yaşlardan itibaren gerçeği abartmanın ve değiştirmenin hikayeler ve masallarda olduğunu, gerçek hayatta ise tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini onlara anlatmamız gerekir. Bu heyacan yüklü İkizler çocuğunu susturabilmek de epeyce zordur.İleride yazı yazma yeteneklerini geliştirebilecekleri her türlü aktiviteyi desteklemeniz de faydalıdır.