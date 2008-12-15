Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

İkizler
22 Mayıs - 21 Haziran
En Çok Sevdiği Söz :"SIKILDIM!"
İyi Olduğu Konular : Akıllı, çok yönlü, spontane, entellektüel
Zor Alanlar : Değişken, tutarsız
15 Aralık 2008 02:00
İkizler
22 Mayıs - 21 Haziran
En Çok Sevdiği Söz :"SIKILDIM!" İyi Olduğu Konular : Akıllı, çok yönlü, spontane, entellektüel Zor Alanlar : Değişken, tutarsız
İkizler burcunda doğan çocuklar yerinde duramayan, meraklı ve hareketli çocuklardır.
İlk sözleri “Neden?” olacağı için onlara büyükdükçe bilgisayar, ansiklopedi gibi meraklarını beslecek alet ve kitaplar almak faydalıdır. Çok çabuk sıkıldıkları için evinizden bulmacaları ve kitapları da eksik etmeyin. Genelde yaşıtlarından zekaca önde olan bu çocukları sakin ve yerinde oturur görmek zordur.
Gelişmiş hayal güçleri ile size inanılmaz hikayeler anlatırlar. Küçük yaşlardan itibaren gerçeği abartmanın ve değiştirmenin hikayeler ve masallarda olduğunu, gerçek hayatta ise tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini onlara anlatmamız gerekir. Bu heyacan yüklü İkizler çocuğunu susturabilmek de epeyce zordur.
İleride yazı yazma yeteneklerini geliştirebilecekleri her türlü aktiviteyi desteklemeniz de faydalıdır.