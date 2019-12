'Çocuk için evlilik şart'

‘Çocuk için evlenebilirim’



Deniz Akkaya, yaklaşık bir yıldır Efe Önbilgin’le birlikte... Milliyet'in haberine göre; Sibel Turnagöl’ün sunduğu “Keyf-i Sibel” programına konuk olan Deniz Akkaya, evlilik konusuna herkes gibi bakmadığını söyledi. Evlenmeyi sadece çocuk için isteyebileceğini anlatan Akkaya, “Birbirini çok seven, birbirine yaslanan bir çiftin evlenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Benim gibi güzel ve yoğun bir ilişki yaşayan insanların aynı saygı çerçevesinde ilişkilerinin devam etmesini dilerim” dedi.“ŞU ana kadar yaşadığım hayat bana şunu öğretti ki, ilişkilerdeki birincil önemli şey saygı” diyen Akkaya, şöyle devam etti: “Mesela Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin yaşadığı ilişkinin evliliğe yanlış bakan insanlar için doğru bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu örneği dünyada herkesin tanıdığı insanlar olmasından dolayı verdim. Evlilik birbirini seven insanlar için şart değil ama çocuk için şart.” Akkaya, anne olmayı istediğini de sözlerine ekledi.Efe Önbilgin’le yaklaşık bir yıldır birlikte olan Deniz Akkaya, evlenmeden çocuk sahibi olan Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftini örnek alıyor. Sibel Turnagöl’ün sunduğu Keyf - i Sibel programına konuk olan Akkaya, Efe Önbilgin’le 10 yıldır tanıştıklarını anlattı ve şunları söyledi:“Efe, uzun aralıklarla gördüğüm, sürekli görüşmediğim, hayatın bizi ortak noktalarda bir araya getirdiği iki kişiydik. Özel hayatımızda öyle sıkı fıkı görüşen insanlar değildik. Hayat bizi bir şekilde tekrar bir araya getirdi. Bu 10 seneyi kaybedilmiş bir vakit olarak görmüyorum. Çünkü 10 sene önceki Deniz değilim. 10 yıl önceki Deniz olsam, durum bizi buraya getirseydi, biz birbirimize küs ve dargın da olabilirdik. Olgunluk ilişkilerde biraz mühim... Çünkü 10 sene önce ne hayata, ne ilişkilere şu an baktığım gibi bakmıyordum. Bu mümkün değildi.”