

Beşiktaş'ta Ertuğrul Sağlam'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Denizli, siyah-beyazlı kulüple 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Törende konuşan deneyimli teknik adam, "Okula yeni başlayan bir çocuk gibi heyecanlıyım" dedi.





Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından prensip anlaşmasına varılan Mustafa Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen törenle, kendisini 1,5 yıllığına siyah-beyazlı kulübe bağlayan imzayı attı.



Kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yardımcılığına getirilen Tayfur Havutçu'nun da bulunduğu törende konuşan 59 yaşındaki teknik adam, çok mutlu olduğunu dile getirdi.



"İlkokula yeni başlayan bir çocuğun heyecanını taşıyorum" diyerek sözlerine başlayan Denizli, "Ekibimle, aklımla, futbolcularımızla, başkan ve yönetimimizle, bunlara en büyük destek taraftarımızla yeni bir başlangıç. Ama daha önemlisi bizi bekleyen şampiyonluk için buradayız" dedi.







Çocukluğundan beri tuttuğu takıma futbolcu olarak olmasa da teknik direktör olarak hizmet vereceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Denizli, "Daha evvelden görev yaptığım Beşiktaş gibi büyük camia olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da iken de samimiyetle söylediğim gibi çocukken büyük Beşiktaşlıydım. Bu hayatım boyunca alabileceğim en önemli davetlerden biriydi, ama daha önemlisi bende yarattığı heyecandı. Burada benden neler beklendiğini biliyorum. Yönetimle, kadromuzla, teknik ekipteki arkadaşlarımla, daha önemlisi bizi bu yolda sahada temsil edecek futbolcularımızla mücadelemize yarından itibaren başlayacağız. Herkese layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.



Mustafa Denizli, menajer Sinan Engin'e kulüp içinde başka bir görev teklif ettiklerini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini belirtirken, yardımcılığı için düşündüğü Sergen Yalçın'ın da lisansının yeterli olmaması nedeniyle şu anki teknik kadroda yer alamayacağını söyledi.

