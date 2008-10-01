Çocuk gelişiminin vazgeçilmezi balık

Trabzon Doğum ve Çocuk Bakımevi Başhekimi Uzman Dr. İsmail Topal, balığın, çocuklarda genel gelişimin yanı sıra beyin gelişimi için de vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğunu

söyledi.



Topal, yaptığı açıklamada, 1 Eylülde balık avı yasağının sona ermesiyle birlikte büyük balıkçı kayıklarının denize açıldığını, balığın tüm gelir gruplarının satın alabileceği fiyatlarla, balıkçı tezgahlarında bolca yer aldığını belirtti.



Balık etinin, diğer hayvansal etlere nazaran içerdiği protein ve mineraller bakımından zengin, yağ miktarı bakımından düşük olduğunu ifade eden Topal, "Genelde toplumun çoğu balık yağının insan sağlığı açısından yararlı olduğunu bilir, ancak buna rağmen geniş bilgiye sahip olmamakla birlikte tüketim de halen istenilen düzeylerde değildir" dedi. Özellikle çocukların beslenmesiyle beyin gelişimi arasında önemli paralellikler bulunduğunu vurgulayan Topal, şöyle devam etti:



"Balıkta bulunan önemli orandaki Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerinin, sinir hücrelerinin büyüme ve gelişiminde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle balık, sağlıklı

beslenmede vazgeçilmez unsurdur. Balık, çocuklarda genel gelişimin yanı sıra beyin gelişimi için de vazgeçilmez bir besin kaynağıdır."



'Bebekler 7. ve 8. aylarda yiyebilir'



Balıktaki olumlu etkilerden yararlanabilmek için çocuklara haftada 2-3 kez balık yedirilmesi gerektiğine dikkati çekeren Topal, "Özellikle bebeklere, ek besinlere başlatıldıktan sonra, yani 7 veya 8. aylarda balık yedirilebilir. Somon, uskumru, sardalye, ton balığı ve hamsi gibi balıklar Omega-3 yönünden zengindir" diye konuştu.



Uzman Dr. Topal, Omega-3 yağ asitlerinin ayrıca insan beynindeki hücrelerin yenilenmesine de katkı sağladığını belirterek, "Beyin gelişiminin anne karnında başladığını düşünürsek, bebeğin beyin gelişiminin olumlu etkilenmesi için gebelerin hamileliğin son 3 aylık döneminde mutlaka balık tüketmesi gerekir. Çünkü son 3 ayda anneden bebeğe önemli ölçüde Omega-3 yağ asidi geçişi olur" dedi.

